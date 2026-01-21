Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 21 de enero prevé que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 7Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 8 y temperatura mínima de 4Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 2Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 5Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá