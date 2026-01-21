Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 21 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 74%.Según se comunicó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga