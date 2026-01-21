Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 21 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 74%.

Según se comunicó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

