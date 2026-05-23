Sheinbaum reacciona a citatorios de la FGR contra Rocha Moya y Maru Campos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversos funcionarios relacionados con los estados de Chihuahua y Sinaloa, entre ellos la gobernadora Maru Campos y el mandatario sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya. La mandataria federal explicó que estas acciones forman parte de los procesos de investigación que actualmente desarrolla la autoridad ministerial y descartó que exista alguna situación distinta más allá de las diligencias oficiales.

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Durante una breve atención a medios de comunicación, Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la titular de la Fiscalía a la Secretaría de Gobernación, los llamados a comparecer corresponden únicamente a procedimientos derivados de investigaciones abiertas en ambos Estados.

"Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para los casos de Chihuahua y Sinaloa; es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento", aclaró.

Sheinbaum asegura que citatorios de la FGR forman parte de investigaciones en curso

Esta tarde, la FGR indicó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada "están siendo citados a rendir entrevista" por parte del Ministerio Público de la Federación.

Dicha dependencia señaló que realiza las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público. Por ello, en el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa —entre ellos Rocha Moya—, fueron citados a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad.

Los señalados por Estados Unidos son:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza, senador

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública

José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva

Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán

FGR cita a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua

Mientras tanto, la gobernadora de Chihuahua y el exfiscal general de Justicia fueron citados a comparecer en calidad de testigos, " a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

Lo anterior deriva de la cadena de mando de personas servidoras públicas estatales y agentes estadounidenses de la CIA que realizaron un operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados.

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