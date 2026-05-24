El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa se pronunció sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, derivada de las acusaciones del gobierno estadounidense que lo vinculan con grupos delictivos.

Al respecto, en un comunicado, el órgano colegiado afirmó que confía en las investigaciones de las instituciones de procuración de justicia, a la vez que rechazó que el partido político encubra a sus representantes: “Morena no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”, mencionaron, sin hacer referencia al caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien el partido ha acusado de traición a la patria y ha anunciado su intención de iniciarle un juicio político.

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Morena en Sinaloa se lanza contra Alito Moreno

En el documento, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa se lanzó contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, por haber solicitado al gobierno de Estados Unidos nombrar a Morena como una organización terrorista.

“Lo que más duele a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa la confianza del pueblo y por eso el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ruega por la injerencia extranjera, al ser el partido más repudiado de México. Olvidan que fueron ellos quienes se entregaron, por corruptos, a manos del crimen organizado y por eso, en Sinaloa y gran parte del país, ya no son bienvenidos”, acusó el partido guinda a nivel local.

“Ellos quisieran juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos. Pero ahora vivimos en un país donde se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos de todas y todos”, señaló.

En el documento, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa se lanzó contra el líder del PRI. ESPECIAL

El día de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a declarar a diez personas señaladas por las autoridades estadounidenses en una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados habrían facilitado el tráfico de drogas a cambio de recibir favores políticos por parte de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Por otro lado, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que también recibió un citatorio por parte de la FGR por el caso de la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en el estado.

Con información de SUN

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MB

