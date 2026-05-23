Especialistas destacan resultados del Operativo Enjambre; piden mayor iniciativa de Estados y fiscalías

Gracias a las detenciones y desarticulación de algunas bandas criminales al interior de los municipios —que marca distancia con la estrategia de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, especialistas destacaron los resultados que se han obtenido con el Operativo Enjambre implementado por el Gobierno federal. Resaltaron la percepción positiva y la modernidad de este tipo de acciones para combatir el crimen organizado; sin embargo, pidieron que los Estados y fiscalías locales muestren mayor iniciativa para participar en las investigaciones y operativos en sus territorios.

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, advirtió que las detenciones y trabajos de investigación no deben limitarse a los Gobiernos municipales, sino que deben abarcar las redes políticas y criminales que giran en torno a los Ayuntamientos. Señaló que debe ser una “acción conjunta” entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las policías estatales y las fiscalías locales, siguiendo el debido proceso.

“Lo que nos está faltando a las entidades es este operativo. Tendríamos que tener información de inteligencia para saber en dónde, potencialmente, hay un gobernante local en las mismas condiciones (del exalcalde de Tequila, Diego Rivera). Que actuemos con inteligencia e incluso pidamos el apoyo del Operativo Enjambre, pero que no nos enteremos por qué llegan las autoridades federales a desmantelar (redes criminales)”, anotó.

“Nos falta ser proactivos, no esperar a que llegue el Operativo Enjambre y demos gracias a Dios que llegó. Necesitamos ser proactivos, y más un estado como Jalisco […]. Se debe enlazar con el lavado de dinero, con las operaciones financieras que estén detrás de lo que ocurre con estos criminales”, añadió.

Fernando Jiménez, académico del Colegio de Jalisco, coincidió en la necesidad de que Estados y fiscalía tomen mayor iniciativa. Explicó que el Operativo Enjambre es una forma de investigación “moderna” en la que se obvia la territorialidad para combatir redes criminales que operan en todo el país. Calificó las acciones y alcances como positivas y necesarias; sin embargo, el reto es lograr sentencias condenatorias para quien resulte responsable de algún delito, detalló.

“Lo que deberían de estar haciendo las fiscalías, o acompañando, son estas investigaciones y, si fueran proactivas, deberían de estar utilizando el mismo esquema, o solicitando el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sus localidades, en los estados, para hacer operaciones de este tipo […]. Deberíamos estar viendo más fiscales estatales solicitando el apoyo de las instituciones federales para realizar este tipo de operaciones”, dijo.

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El Poder Judicial, apuntó el especialista, debe entender que el Operativo Enjambre rompe la dinámica clásica de investigación de delitos en México. “Debe entender la importancia de los vínculos (entre funcionarios y el crimen organizado) para las sentencias y las investigaciones que están revisando”.

“Las carpetas de investigación que se abren aquí en Jalisco, o que se pudiesen abrir, tienen repercusiones a nivel nacional o internacional. Eso es lo que deberían estar observando: todas las carpetas que tuviesen que ver con algo relacionado con criminalidad organizada deberían estar investigadas por los dos niveles de gobierno en conjunto (estado y federación)”, sostuvo.

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