Sheinbaum pide a periodistas en riesgo buscar protección con Segob

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los y las periodistas que consideren que su seguridad está en riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, para recibir medidas de protección.

Las declaraciones de la Presidenta se dieron desde Palacio Nacional durante "La Mañanera" tras confirmar el asesinato de la comunicadora veracruzana Roxana Ramírez.

El llamado por seguridad de Sheinbaum

Ante los lamentables hechos, la Presidenta declaró que el Gobierno de México trabaja para detener a los responsables .

"Bueno, lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo, acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo ", declaró la Mandataria.

Presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum. EFE / S. Gutiérrez

Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los restos óseos localizados en la entidad corresponden a la comunicadora.

"Hay rastros de huesos en donde la fiscalía ha mencionado que corresponden lamentablemente a la periodista", dijo.

Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. EFE / S. Gutiérrez

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Ya hay detenidos por el atentado contra la vida de Roxana

El funcionario informó además que las autoridades han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión y que los detenidos habrían tenido participación directa en el crimen, aunque advirtió que aún faltan más personas por capturar.

"Se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión; van ocho detenidos al momento con participación directa . Faltan más personas por detener. Hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora [Rocío Nahle], con la Fiscalía del estado y con la policía estatal", señaló.

La Fiscalía de Veracruz confirmó el pasado viernes que los dictámenes periciales identificaron científicamente los restos localizados en un rancho del sur del estado como los de Ramírez, propietaria del portal Pulso Informativo Nanchiteco, quien fue secuestrada el 2 de junio en el municipio de Nanchital.

Las investigaciones derivaron en la captura de ocho personas, entre ellas presuntos integrantes de un grupo criminal y tres policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico a la organización delictiva. Debido a la gravedad del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo posteriormente la investigación.

El secuestro de la periodista causó conmoción nacional luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que hombres armados irrumpen en su domicilio para privarla de la libertad .

Con el asesinato de Roxana Ramírez, suman tres periodistas asesinados en Veracruz en lo que va de 2026. Organizaciones civiles consideran a esa entidad una de las más peligrosas para ejercer el periodismo debido a la violencia de los grupos delictivos y los ataques contra comunicadores.

El dato: En México, al menos 176 periodistas han sido asesinados y otros 32 desaparecidos, de 2000 a la fecha, según datos de la organización Artículo 19.

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