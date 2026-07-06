Rafa Márquez comienza a definir su cuerpo técnico en la Selección Mexicana

La reestructuración en la Selección Mexicana de Futbol avanza a pasos agigantados de cara al largo plazo. Tras confirmarse que Rafael Márquez tomará las riendas del combinado nacional como el encargado del proceso rumbo al Mundial de 2030, los reflectores se han volcado sobre las piezas estratégicas que conformarán su equipo de trabajo.

De acuerdo con información revelada en el programa Mother Soccer de FOX, la directiva y el estratega buscan confeccionar un cuerpo técnico de élite.

Refuerzos de lujo para el banquillo

La gran novedad en el entorno tricolor es la posible incorporación del preparador físico español Pol Lorente, quien se perfila para sumarse al proyecto de Márquez. Lorente cuenta con un amplio recorrido en el futbol internacional, habiendo trabajado en equipos de la liga española y aportando una metodología de vanguardia que encaja perfectamente con la exigencia física del balompié moderno.

De concretarse su llegada, el ibérico se integraría a una estructura que ya contempla a dos auténticas e históricas figuras del futbol mexicano:

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Rumbo al proceso de 2030

De acuerdo a medios deportivos, aseguran que la intención de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) es rodear a Rafael Márquez con un entorno sólido y espectacular que le permita trabajar con total estabilidad durante los próximos cuatro años.

Paralelamente, se analiza el futuro de Javier "Vasco" Aguirre dentro de la estructura de la FMF, evaluando si permanecerá ligado a la federación en un rol de asesoría o desarrollo deportivo tras concluir su etapa en el banquillo. Con estas decisiones en marcha, el Tricolor comienza a pavimentar el camino con una estructura institucional robusta, apostando por la identidad, la experiencia internacional y la planeación a largo plazo.

NG