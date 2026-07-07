Nuevo León reduce edad mínima para aspirar a la gubernatura, diputaciones y alcaldías

Las personas que aspiren a un cargo público de elección popular en Nuevo León ahora podrán ser más jóvenes, luego de que, previo a los comicios de 2027, se modificaran los requisitos de edad para los distintos cargos.

El decreto que reduce la edad mínima para contender por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos fue publicado este martes en el Periódico Oficial del Estado.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional, la edad para ser candidato a la gubernatura disminuye de 30 a 28 años, mientras que para ocupar una diputación local o integrar un ayuntamiento como alcalde, síndico o regidor, el requisito baja de 21 a 18 años.

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El decreto modifica los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución Política de Nuevo León y da carácter oficial a la reforma aprobada por unanimidad por el Congreso local el pasado 29 de junio, durante un periodo extraordinario de sesiones.

De acuerdo con las disposiciones publicadas, las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su difusión en el Periódico Oficial, por lo que podrán aplicarse en el proceso electoral 2026-2027, cuando se renovarán distintos cargos públicos en la entidad.

La reforma establece que quienes busquen competir por la titularidad del Poder Ejecutivo deberán haber cumplido al menos 28 años el día de la elección. En el caso de las diputaciones locales, el requisito será tener 18 años cumplidos, la misma edad exigida para formar parte de un ayuntamiento.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por el diputado Tomás Montoya, después de ser analizado y avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Durante su discusión, los legisladores señalaron que el propósito de la modificación es ampliar la participación de las juventudes en la vida política del estado y eliminar barreras de edad para acceder a cargos de representación popular.

Con la publicación del decreto, los nuevos criterios quedan incorporados a la Constitución estatal, con lo que Nuevo León se suma a las entidades que han reducido los requisitos de edad para ampliar el acceso de las personas jóvenes a cargos de elección popular.

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MB