La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) compartió este 21 de abril que, en alianza con el servicio de transporte de aplicación Uber , se otorgará un apoyo a turistas que visitan el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y Puerto Vallarta con un total de 2 mil viajes gratuitos .

El anuncio fue difundido por el titular de la Setran, Diego Monraz; Emma Vasallo, asociada de políticas públicas de Uber; y Vicente García Magaña, director general de desarrollo turístico.

#Entérate ��



El @GobiernoJalisco, en alianza con @Uber_MEX, otorgará viajes gratuitos a las y los turistas que visiten el AMG y Puerto Vallarta. ����



Una iniciativa que facilita la movilidad y mejora la experiencia de quienes nos visitan. ✨��



Mira aquí cómo será. �� pic.twitter.com/x0Of9y93FH— Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 21, 2026

¿Cómo obtener un apoyo de viajes gratuitos en el servicio de Uber?

Emma Vasallo destacó que Uber "está muy contento" de poder apoyar al Gobierno de Jalisco con lo que señaló como una "reactivación económica y, sobre todo, del sector turístico" en el AMG y en el municipio costero de Jalisco.

Detalló que estos 2 mil viajes serán divididos entre Guadalajara y Puerto Vallarta; es decir, cada destino tendrá un acumulado de mil traslados disponibles para las y los usuarios de la plataforma de transporte terrestre .

"Los podrán utilizar aquellos turistas que nos acompañen. Se les va a dar un código que pueden redimir directamente en su aplicación y podrá ser válido por un viaje por cada cuenta ", explicó. Cada usuario de Uber que se encuentre como turista en el AMG o en Puerto Vallarta tendrá derecho a un viaje gratis, según Vasallo.

"Los esperamos en Jalisco; hay mucho que vivir, hay mucho que disfrutar y este es el mejor estado, el más mexicano de nuestro país. ¡Bienvenidos!", concluyó Vicente García Magaña.

Hasta el momento, Uber no ha emitido un comunicado oficial en donde se especifique cómo funcionaría esta implementación .

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