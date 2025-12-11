Este jueves, durante " La Mañanera ", la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no está sobre la mesa una renegociación del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos ; por el contrario, declaró que este mismo día podría llegarse a un acuerdo con el país del norte relacionado con el tratado.

Las declaraciones de la Mandataria surgen luego de que México y Estados Unidos lleven a cabo mesas de trabajo para llegar a un acuerdo luego de que Donald Trump amenazara con imponer un arancel de 5 % si nuestro país no entrega el volumen de agua establecido en el acuerdo de 1944.

La Presidenta aseguró que su gobierno mantiene pláticas permanentes con autoridades estadounidenses para encontrar una salida que permita cumplir con los compromisos internacionales, pero sin poner en riesgo el consumo humano de agua ni los derechos de los agricultores nacionales.

" Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano de agua, principalmente, y también con todos los gobernadores para tener un acuerdo y evitar un conflicto entre nosotros frente a lo que pueda plantear Estados Unidos ", señaló Sheinbaum.

Hoy podría llegarse a un acuerdo, según la Presidenta

Sheinbaum dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo y confirmó que este mismo jueves se celebra una nueva reunión técnica sobre el tema.

Subrayó que México actuará " cumpliendo con el tratado, pero defendiendo los intereses del pueblo y de la nación ", por lo que cualquier decisión deberá garantizar agua para la población y un reparto justo para los productores agrícolas.

Asimismo, detalló que las reuniones siguen y que ambos países hicieron propuestas y contrapropuestas, las cuales se encuentran en análisis.

Reiteró su confianza en que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambos países con el reconocimiento, señaló, de la cantidad de agua que existe y las necesidades de cada una de las naciones.

Desde Palacio Nacional, la Presienta resaltó que los gobernadores de estados fronterizos (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua) trabajan de forma conjunta ante esta situación.

" Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, particularmente los del lado este: Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua en este proceso ", aseveró.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF