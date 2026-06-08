El inminente impacto del ciclón tropical "Boris" en el territorio nacional encendió la alarmas de autoridades de

La temporada de huracanes del año 2026 registra su primer momento de máxima tensión en el litoral de la República Mexicana.

Este lunes 8 de junio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un enérgico exhorto a la ciudadanía de las regiones costeras para extremar precauciones ante el avance y fortalecimiento del sistema meteorológico denominado "Boris".

A través de canales oficiales y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Mandataria federal detalló los riesgos hidrometeorológicos que acompañan a este fenómeno y puntualizó cuáles son los perímetros geográficos que resentirán los mayores efectos del temporal.

La advertencia del Ejecutivo Federal busca anticiparse a las inundaciones y deslaves que comúnmente provocan estos sistemas al tocar tierra. En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo insistió en la importancia de no minimizar el potencial destructivo de las bandas nubosas de "Boris", haciendo especial hincapié en que la prevención comunitaria y el seguimiento estricto de las indicaciones locales constituyen la herramienta más efectiva para salvaguardar la integridad física de las familias y evitar pérdidas humanas.

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La advertencia de la Presidenta: ¿Qué dijo exactamente y cuáles son las órdenes federales?

Durante su conferencia de prensa de este lunes 08 de junio del 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó de manera directa que las próximas horas resultan críticas para la organización de la protección civil en los municipios costeros. La mandataria instruyó a los gobernadores y alcaldes de las zonas a mantener una comunicación permanente con las delegaciones federales.

“Significa que se esperan lluvias muy intensas. Entonces a la población de la costa del Pacífico, pero particularmente a Guerrero, Oaxaca, Michoacán y parte de Colima, que estén muy atentos”, precisó la Mandataria

Como parte de las acciones, Sheinbaum ordenó el despliegue inmediato de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para aplicar los planes de auxilio a la población en sus fases preventivas. Esto incluye el patrullaje de zonas bajas, la limpieza de canales fluviales y la habilitación formal de cocinas comunitarias y albergues en escuelas y auditorios municipales.

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Sheinbaum subrayó que el gobierno cuenta con los recursos logísticos necesarios para atender la contingencia, pero requirió la colaboración de los ciudadanos para evitar conductas de riesgo, como el intento de cruzar ríos o arroyos con corriente crecida.

El mapa de riesgo: los 4 estados que deben extremar precauciones de inmediato

La trayectoria pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubica el centro del sistema con una ruta de impacto directa hacia las costas del estado de Guerrero. Sin embargo, debido al gran tamaño y la rotación de sus bandas nubosas, la alerta presidencial se extendió formalmente a otras tres entidades federativas que componen el Pacífico medio y sur: Michoacán, Colima y Jalisco. En estas regiones, los comités estatales de protección civil ya instalaron sesiones permanentes de vigilancia.

El Gobierno Federal desglosó las zonas específicas que requieren atención prioritaria debido a sus antecedentes de inundación o susceptibilidad de deslaves de tierra en laderas:

Guerrero: Monitoreo estricto en los municipios de la Costa Grande, la Costa Chica y el puerto de Acapulco, regiones que recibirán los primeros impactos de las precipitaciones.

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Michoacán : Vigilancia en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayan a ante el riesgo de crecidas de ríos y desbordamientos de canales portuarios.

: Vigilancia en a ante el riesgo de crecidas de ríos y desbordamientos de canales portuarios. Colima : Atención especial en las zonas bajas de Manzanillo y Tecomán por marejadas ciclónicas e ingresos de agua salina hacia las zonas urbanas.

: Atención especial en las zonas bajas de por marejadas ciclónicas e ingresos de agua salina hacia las zonas urbanas. Jalisco: Alerta preventiva en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán y la Huerta, donde el relieve montañoso incrementa la velocidad de las bajadas de agua hacia las zonas habitacionales.

Vientos, oleaje y lluvias: Las condiciones extremas que acompañan al ciclón

Los especialistas en meteorología de la Conagua detallaron que "Boris" interactúa con canales de baja presión y la entrada de humedad constante desde el Océano Pacífico, lo que potencia de manera exponencial la acumulación de agua. El pronóstico del SMN estima que el meteoro dejará a cumulados de lluvia equivalentes al promedio de un mes entero en menos de 48 horas en los puntos de impacto directo.

Además de las lluvias de intensas a torrenciales, los puertos de los cuatro estados mencionados registran restricciones a la navegación menor debido a rachas de viento que superan los 80 kilómetros por hora y olas que alcanzan alturas de entre 3 y 5 metros . Estas condiciones de mar picado representan un peligro severo para las comunidades de pescadores y los desarrollos turísticos de playa, por lo que las capitanías de puerto decretaron el cierre preventivo de actividades recreativas y comerciales en los litorales afectados.

¿Cuál es la ubicación actual y la trayectoria en vivo del ciclón Boris?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) emiten boletines cada tres horas detallando las coordenadas geográficas exactas del sistema. Actualmente, "Boris" avanza con un desplazamiento constante hacia las costas de Guerrero y Michoacán, proyectando lluvias intensas en todo el Pacífico medio.

JM