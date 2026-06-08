Junto con la temporada de huracanes de este 2026 llega "Boris ", el primer ciclón que se aproxima a México. La que empezó como una Depresión Tropical en las costas del sur del país, tomó fuerza en las últimas horas y subió de categoría.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH), el fenómeno se encuentra a menos de 200 kilómetros al sureste de Acapulco y el suroeste de Punta Maldonado, en el estado de Guerrero.

“Boris” está a punto de llegar a tierra y afectará estas regiones

Por ahora la NHC no ha dado muchas especificaciones sobre el momento en el que “Boris” podría llegar a las costas mexicanas, no obstante, informa que se desplaza a 4 km/h hacia el noroeste, con vientos de 65 km/h con rachas que alcanzan los 85 km/h, y que se irán intensificando con el paso de las horas.

Pero, de acuerdo con las actualizaciones del NHC, la trayectoria del ciclón ha sufrido un cambio y ahora se dirige más al sur, retrasando su impacto en tierra. Esto quiere decir que aún no se tiene una fecha y hora exactas en las que “Boris” llegaría a México.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la interacción del ciclón con otros fenómenos meteorológicos provocará lluvias de diferentes intensidades a lo largo del país.

Estas son los estados que podrían verse más afectados:

Oaxaca

Guerrero

Jalisco

Colima

Michoacán

Chiapas

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Autoridades advierten sobre los siguientes riesgos

Las autoridades instan a la población mexicana a prevenirse y mantenerse atenta a las posibles consecuencias que, tanto “Boris” como otros fenómenos meteorológicos traerán consigo, pues podrían provocar deslaves, incrementos en ríos y arroyos con posibles desbordamientos, e inundaciones, entre otras afectaciones.

En cuanto a las costas, alertan que los oleajes podrían alcanzar de 4 a 5 metros de altura, afectando las condiciones marítimas en Guerrero, Michoacán y el oeste de Oaxaca.

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AL