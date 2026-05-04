La relación bilateral entre México y Estados Unidos vive momentos de alta tensión, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido avivar el debate histórico. Durante su conferencia matutina de este lunes 4 de mayo, la Mandataria acusó a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón de haber permitido un "injerencismo" desmedido por parte del gobierno estadounidense, comprometiendo la soberanía nacional a cambio de favores políticos y operativos fallidos.

El pacto secreto de Zedillo: ¿40 mil millones de dólares por soberanía?

Sheinbaum utilizó como base las revelaciones de Francisco Labastida, excandidato presidencial del PRI, quien en su libro detalla cómo Zedillo habría negociado con Washington. Según el relato, el entonces presidente solicitó un préstamo masivo de 40 mil millones de dólares a Estados Unidos, una decisión que, asegura Sheinbaum, condicionó la política interna de México.

No te pierdas: Suena alerta sísmica en CDMX; realizan evacuaciones

"Labastida dice que Zedillo negoció ese dinero frente al voto popular. Bueno, si eso no es injerencismo, ¿qué es injerencismo?", cuestionó la Mandataria, sugiriendo que la falta de apoyo a la campaña priista en el año 2000 fue parte de ese acuerdo con el país vecino.

De "Rápido y Furioso" a la DEA: El turno de Felipe Calderón

Sheinbaum no limitó sus críticas al PRI; también señaló al panista Felipe Calderón por su gestión en seguridad. Recordó el polémico operativo "Rápido y Furioso", mediante el cual se introdujeron más de 2 mil armas con chips a territorio mexicano bajo la supervisión de agencias estadounidenses, con la fallida intención de rastrear a grupos criminales.

"Calderón dejaba operar a la DEA en territorio nacional e hizo acuerdos con Obama que vulneraron al país", sentenció. Para la administración actual, estos antecedentes representan el "nadir" de la dignidad diplomática, contrastando con su postura de no "agachar la cabeza".

El dardo contra Labastida y la sombra de Sinaloa

Finalmente, la Presidenta arremetió contra Francisco Labastida por su papel como "juez" de la situación actual en Sinaloa. Sheinbaum pidió memoria histórica al recordar episodios como el "Pemexgate" y cuestionó la autoridad moral del sinaloense para criticar la violencia en el estado o la situación del gobernador Rubén Rocha Moya.

Con estas declaraciones, Sheinbaum no solo responde a las presiones externas de Washington, sino que marca una línea de fuego contra el pasado neoliberal, reafirmando que su gobierno no permitirá que potencias extranjeras orienten la política nacional.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA