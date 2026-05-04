Este lunes 4 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló en Palacio Nacional que el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con seguridad Federal.

¿Por qué se le dio seguridad a Rocha Moya?

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el Gabinete de Seguridad siempre hace un análisis de riesgo ante la solicitud que hacen gobernadores, legisladores o incluso ciudadanos y sobre esto se decide o no fortalecer su seguridad.

"¿Hubo alguna solicitud del ahora gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder a él?", se le preguntó en "La Mañanera del pueblo" este lunes.

"Sí, normalmente en estos casos como en cualquier otro", respondió la Mandataria, "sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad".

Añadió que "se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad, y en este momento, pues (Rocha Moya), tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio Gabinete".

Sheinbaum rechaza dilema por solicitud de extradición contra Rocha Moya

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se encuentra en un dilema por la solicitud de detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico.

"(Articulistas y columnistas señalan) la ‘Presidenta está en un terrible dilema’, o ‘entrega a Rocha o habrá invasión’. Ah, bueno, tranquilos, por favor. No encubrimos a nadie, pero por favor, pruebas", dijo la Mandataria.

Sheinbaum expresó que le corresponde la defensa de la soberanía porque "nunca en la historia, nunca habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones".

"Que envíen las pruebas que tienen… Además están violando la confidencialidad", señaló. Luego cuestionó, "¿Qué objetivo tenía sacarlo a ocho columnas, si ellos saben que debe haber confidencialidad? Entonces, es la defensa del pueblo, la defensa de nuestra dignidad, es la defensa de nuestra Patria y la justicia", dijo.

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