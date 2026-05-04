Este lunes 4 de mayo de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) arranca la semana con un ambiente sumamente caluroso y cielos completamente despejados . De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 34°C durante la tarde , marcando el inicio de una jornada sofocante para todos los habitantes de la ciudad.

Aunque la mañana comenzó con unos frescos 16°C, la sensación térmica aumentará de forma acelerada debido a la nula presencia de nubosidad en la región occidente. Los cielos claros permitirán que los rayos solares impacten de manera directa sobre la superficie urbana, elevando el Índice UV a niveles extremos que requieren atención inmediata por parte de la población tapatía.

Municipios aledaños como Zapopan y Tlaquepaque experimentarán condiciones climáticas prácticamente idénticas, acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 30 km/h. Esta ligera brisa vespertina no será suficiente para refrescar el ambiente, pero sí favorecerá la dispersión de polvo y partículas suspendidas, lo que podría afectar ligeramente la calidad del aire en diversas zonas de la metrópoli.

¿Qué día se registrarán las temperaturas más altas en la capital de Jalisco?

Si considerabas que el calor del lunes era intenso, debes saber que el termómetro seguirá escalando de manera constante con el paso de los días. Para el martes 5 y miércoles 6 de mayo, las temperaturas máximas se mantendrán firmes en los 35°C , prolongando un ambiente seco, árido y bastante pesado para quienes transitan por las calles del centro histórico.

Sin embargo, el jueves 7 de mayo se perfila para ser el día más crítico y agobiante de toda la semana en la región . Los modelos meteorológicos advierten que la temperatura máxima llegará hasta los 37°C , convirtiéndolo en la jornada con el pico de calor más alto de este periodo primaveral, por lo que se sugiere evitar la exposición prolongada al sol.

A pesar de que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera comienza a debilitarse a nivel nacional, la intensa onda de calor persiste con fuerza en Jalisco . Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones especialmente este jueves, limitando las actividades físicas intensas al aire libre entre el mediodía y las 16:00 horas para prevenir emergencias.

¿Habrá lluvias para el fin de semana o continuará el ambiente seco?

El panorama atmosférico podría experimentar un cambio ligero pero muy esperado hacia el fin de semana, gracias a la interacción de diversos fenómenos meteorológicos. El ingreso del frente río 48 en el norte del territorio nacional generará cierta inestabilidad atmosférica, cuyos efectos periféricos lograrán alcanzar de forma moderada a los estados del occidente de la República Mexicana.

Para el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, fecha en que se celebra el Día de las Madres, se pronostica un leve descenso térmico con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33°C y 34°C . Además, la nubosidad aumentará de manera considerable en toda la región, ofreciendo un cielo mayormente nublado que mitigará un poco la sensación de bochorno.

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Lo más destacado de este pronóstico extendido es que para el fin de semana existe una ligera probabilidad de lluvias aisladas en el centro del estado. Aunque se trataría de precipitaciones débiles y de corta duración, estas gotas de lluvia podrían ofrecer un verdadero respiro a los tapatíos tras soportar varios días consecutivos de calor extremo y radiación implacable.

Tips rápidos y efectivos para enfrentar la onda de calor en la ciudad

Mantente siempre hidratado: Es fundamental beber al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed, para evitar un peligroso golpe de calor mientras te trasladas en el transporte público, caminas por la calle o realizas tus compras diarias.

Usa protección solar rigurosa: Aplica un bloqueador de amplio espectro cada cuatro horas sin excepción, ya que el Índice UV superará los 11 puntos, un nivel considerado de muy alto riesgo que puede causar daños severos en la piel tras pocos minutos de exposición.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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