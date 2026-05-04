La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rompió el silencio este lunes 4 de mayo sobre los rumores de su gira a Chiapas, defendiendo su autonomía frente a el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y denunciando misoginia. En medio de una crisis bilateral, su capacidad de mando propio es el factor que definirá el rumbo de México.

Sheinbaum Pardo rechazó haberse reunido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira en Palenque, Chiapas para "pedir línea" y acusó "rasgos de misoginia" .

No tendría nada de malo que me reuniera con AMLO: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "me dio una risa. Fuimos a Palenque, porque lo teníamos programado, porque las giras las programamos (…) Ay, ya fue la Presidenta a pedir línea".

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Además, aclaró que no tendría nada de malo si se reuniera con el expresidente, "pero no me reuní. Ah no, pero, ya fue a pedir línea. Ya desde Palenque están orientando la política nacional".

Sheinbaum acusa misoginia en críticas

"Tiene mucho rasgo de misoginia la verdad, como si la Presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país (…) Es que de veras da risa" , dijo.

"El pueblo de México debe tener la certeza de que la Presidenta no agacha la cabeza, de que su Presidenta va a defender la soberanía por encima de todo y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora", agregó.

Sobre su reunión con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, aclaró que "fuimos a Palenque y dormimos en el hotel del Tren Maya y Raquel me acompañó porque me dijo el jueves 'Presidenta, me urge acuerdo con usted, porque traigo varios temas pendientes'".

"Le dije 'sabes qué, traigo una semana bien complicada, vente con nosotros y ve lo que estamos haciendo'. Entonces en la noche teníamos hambre y nos fuimos a cenar ahí mismo en el hotel", añadió.

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OA