Harfuch anuncia acciones de seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer, junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, una serie de acciones del Gabinete de Seguridad enfocadas en la pacificación del estado. Esto ocurre en medio de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya, tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con actividades del crimen organizado.

El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.

“Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz”, señaló.

Entregan 100 patrullas a la Policía de Sinaloa

En conferencia de prensa, anunció que se han entregado 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.

"El Gobierno de México está presente. La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para la pacificación del Estado", expresó.

García Harfuch resaltó que se instalaron mesas de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC, así como autoridades estatales y municipales.

El Gabinete de Seguridad indicó los tres ejes prioritarios para la intervención en el Estado de Sinaloa:

Reducir la incidencia delictiva.

Detener a los generadores de violencia.

Fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad.

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NA