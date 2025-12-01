La Presidenta Claudia Sheinbaum, ¿irá al sorteo del Mundial 2026? La pregunta ha estado presente desde que se anunció que este evento organizado por la FIFA se llevará a cabo en Estados Unidos, uno de los países que, junto con México y Canadá, será coanfitrión de la Copa de la FIFA el próximo verano.

Este lunes 1 de diciembre, en la conferencia "La Mañanera del pueblo", la propia titular del Ejecutivo Federal confirmó que aún analiza si acudirá al sorteo, programado para el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D. C. La Mandataria adelantó que tomará una decisión a más tardar el miércoles, tras comunicarse con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conocer los detalles del evento y la naturaleza de la invitación.

En Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum explicó que en las próximas horas tendrá una conversación telefónica con Infantino, quien visitó México. Señaló que esa conversación será la que defina o no su asistencia. "Yo creo que mañana o pasado lo estaremos decidiendo. Vamos a estar por teléfono con Gianni Infantino (…) y ya les estaremos informando. A más tardar, el miércoles tomaremos la decisión", expresó.

Lo que debes saber sobre el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D. C., según lo anunció en agosto pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca. Gracias a este evento, las selecciones participantes conocerán el camino rumbo a la final de la justa de futbol, programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva York.

El Mundial 2026 tendrá un formato nuevo, ya que 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos son las que participarán en esta instancia. La FIFA definió que la conformación de los bombos se daría con la Clasificación Mundial del pasado 19 de noviembre de 2025, además de normas específicas que garanticen equilibrio competitivo, como evitar duelos entre países de la misma confederación y considerar la condición especial de las naciones anfitrionas, en este caso México, Estados Unidos y Canadá.

Este nuevo formato, y derivado de la cantidad de participantes, ampliará el número de partidos que se desarrollarán, por lo que se requerirá una logística más compleja tanto para las federaciones como para los países anfitriones.

También es importante saber que aunque el sorteo revelará los enfrentamientos de la fase de grupos, la información sobre estadios y horarios de cada partido se dará a conocer hasta el día siguiente, el sábado 6 de diciembre. El calendario contemplará aspectos como que no sean equipos de la misma confederación, pero también las distancias entre sedes y los mejores horarios para audiencias a nivel internacional. La distribución, según la FIFA, buscará equilibrar tiempos de viaje, sobre todo al considerar que los encuentros se jugarán en tres países con múltiples husos horarios.

De momento, la expectativa recae en la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre si acudirá o no al sorteo del Mundial 2026, ya que se espera que esté presente el mandatario de EU, Donald Trump, donde por fin podrían verse juntos por primera vez desde que ambos asumieron el poder en sus respectivos países.

