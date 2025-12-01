Krispy Kreme se suma al Cyber Monday para ofrecer nuevamente descuentos y sorpresas especiales para sus clientes amantes de lo dulce; descubre cómo puedes obtener donas al 2 x 1 y disfrutar de un antojo a un precio mucho más bajo.

Ante el próximo cierre de la temporada de descuentos, la cadena de donas más popular del mundo decidió ofrecer una última oportunidad para que te consientas con alguno de sus productos sin tener que gastar demasiado.

Por ello, decidió unirse al Cyber Monday, una iniciativa posterior al Black Friday en la que diferentes tiendas y negocios en línea ofrecen descuentos, promociones y ofertas ideales para ahorrar en tus compras navideñas.

Esta campaña es la última que se ofrece al año, en donde participan la mayor parte de los comercios más conocidos como Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Samsung, Coppel y muchos más.

¿Cuándo es el Cyber Monday en Krispy Kreme?

Como ocurre cada año, el Cyber Monday se celebra el día 1 de diciembre con el fin de ofrecer una oportunidad más para las personas que no compraron en Black Friday.

Por lo que, durante todo este lunes, Krispy Kreme tendrá ofertas y promociones, incluyendo el 2 x 1 en medias docenas glaseadas , lo cual es una increíble noticia para las personas que desean compartir algo dulce con su familia y amigos.

La cadena aprovecha la fecha para ofrecer beneficios exclusivos a quienes compran mediante plataformas en línea. INSTAGRAM/@krispykrememexico

¿Cómo obtener donas al 2 x 1 en Krispy Kreme?

De acuerdo con su sitio web, esta promoción está disponible únicamente para pedidos en línea , por lo que, si deseas obtenerla, deberás recurrir a las plataformas de envío oficiales como Uber Eats o Krispy Kreme Delivery.

El descuento solo aplica para medias docenas glaseadas y no es acumulable con otras promociones vigentes.

Con esto, Krispy Kreme se asegura de ser parte de una de las ventas más esperadas del año, a la par que facilita el acceso a sus productos.

