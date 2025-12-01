¿Se eliminó el fondo público para tratar el VIH/sida? Todo lo que sabemos

Recientemente han crecido fuertes rumores sobre que se eliminará el fondo para los tratamientos del cáncer y VIH. Ante la gran incertidumbre de la población sobre el supuesto recorte a este fondo público se ha aclarado si esta información es verdadera o falsa.

De acuerdo a la reforma de la Ley General de Salud, no se contempla eliminar los recursos destinados para los tratamientos de cáncer y VIH. Según lo dicho en la reforma, el artículo 77 bis 17 establece que “que los recursos acumulados en el fondo continuarán siendo destinados al cumplimiento de lo establecido” y serán distribuidos con la “previa aprobación del Comité Técnico del Fondo de Salud para el Bienestar”.

Asimismo, el 13 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud informó que con la iniciativa de reforma la Ley General de Salud, el FONSABI permanece y “la propuesta permite optimizar los recursos para tratamientos de alto costo e infraestructura” para “complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos”.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA?

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Sida, una fecha decretada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998 con el propósito de visibilizar la importancia de prevenir esta enfermedad. De acuerdo con el Instituto de la Salud para el Bienestar, para prevenir el VIH / SIDA, se recomienda la abstinencia (no tener relaciones sexuales), o, en su defecto, el uso concreto del condón en cada relación sexual; asimismo, se enfatiza la importancia de no compartir agujas.

¿Cuándo aparecen los primeros síntomas del VIH?

Algunos síntomas del VIH son similares a los de la influenza y pueden aparecer entre dos y cuatro semanas después de la infección. Estos pueden durar de algunos días hasta varias semanas. Entre los principales síntomas están:

Fiebre

Escalofríos

Sarpullido

Sudores nocturnos

Dolores musculares

Dolor de garganta

Fatiga

Inflamación de los ganglios linfáticos

Úlceras en la boca

Recuerda que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH / SIDA (Censida) brinda orientación, apoyo e información sobre la prevención, atención y tratamiento a todas las personas que así lo requieran, en cualquier región del país.

