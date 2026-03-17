Este martes fue anunciada la apertura de la convocatoria “Yo Jalisco: Apoyo a Personas Cuidadoras”, tanto en su programa de guarderías gratuitas como de dispersiones económicas. Para este año, el programa busca llegar a poco más de cuatro mil personas beneficiadas.

Así lo indicó la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco, quien dijo, con la apertura de esta convocatoria se busca fortalecer la red de apoyos dirigidos a las personas quienes realizan labores de cuidado, a través de dos vertientes principales: el acceso a estancias infantiles y apoyos económicos con ajustes que permitirán ampliar la cobertura y facilitar el ingreso de nuevos perfiles prioritarios dentro del programa.

"Para 2026 ampliamos la edad de atención en estancias infantiles hasta los 11 años en algunos casos, y también incorporamos como prioritarias a personas víctimas de violencia, personas cuidadoras de personas desaparecidas y otros grupos que requieren este respaldo", dijo la secretaria.

Franco detalló que, en esta edición, el programa contempla tanto apoyos económicos para el acceso a servicios de cuidado infantil, con el propósito de generar condiciones que permitan a las personas cuidadoras continuar con otras actividades sin desatender sus responsabilidades, además de garantizar procesos de registro accesibles mediante plataformas digitales.

En el caso de las estancias infantiles se apoyará a las personas cuidadoras con montos de mil 500 pesos mensuales por infante, con un máximo de hasta tres infantes por familia. El límite de edad de cobertura de las infancias es de 5 años y 11 meses, mientras que en los casos de infancias con discapacidad el límite será los 11 años.

Para el caso de las dispersiones, bajo el programa "Yo Jalisco: Apoyo a Personas Cuidadoras", se prevé un monto de dos mil pesos mensuales, destinados a personas quienes están a cargo de los cuidados de personas con discapacidad, de niñas y niños con cáncer, o enfermedades renales.

También se ha incluido a este apoyo a familiares directos de personas desaparecidas, víctimas de violencia y víctimas indirectas de feminicidios en esta convocatoria.

¿Cuándo termina el registro para el programa "Yo Jalisco Apoyo a Personas Cuidadoras"?

En este sentido, dijo, el periodo de registro permanecerá abierto hasta el 17 de abril de 2026, respetando el periodo vacacional por Semana Santa y Pascua, por lo que se convocó a las personas interesadas a completar su inscripción en la plataforma https://yojaliscocuidados-ssas.jalisco.gob.mx/ dentro del plazo establecido, a fin de ser consideradas dentro del padrón de beneficiarios para este año.

"La convocatoria ya está abierta y la fecha límite será el 17 abril de 2026. Invitamos a todas las personas interesadas a registrarse a través de la plataforma para que puedan acceder a estos apoyos", destacó la secretaria.

La plataforma de registro, destacó, ya considera accesibilidad para personas sordas, personas ciegas y personas débiles visuales, con el objetivo de que puedan acceder más fácilmente a las convocatorias.

Respecto de los alcances de estos programas, obtenidos en 2025, la titular de la dependencia expuso que durante el año anterior se alcanzó una cobertura superior a las cuatro mil personas beneficiarias, con presencia en 114 municipios de las 12 regiones Estado, "lo que permitió consolidar una base operativa para ampliar el alcance en la nueva convocatoria".

"En 2025 se benefició a 4 mil 105 personas en 2025, de las cuales 3 mil 338 fueron mujeres y 717 fueron hombres. Esto refleja perfectamente cómo se distribuyen los trabajos de cuidados en nuestro país", refirió Priscilla Franco.

Por último, la secretaria destacó la relevancia de reconocer el trabajo de cuidados como una actividad fundamental que incide tanto en el bienestar social como en la dinámica económica, particularmente por el impacto que tiene en la vida de quienes lo ejercen de manera cotidiana.

"Sabemos que cuidar no es un asunto sencillo, es una labor de tiempo completo y muchas veces implica una renuncia silenciosa a oportunidades laborales, al descanso y a la salud", señaló.

Por su parte, Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, compartió un poco de las cifras registradas en Jalisco respecto de las personas cuidadoras.

En Jalisco, 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres, y a su vez, 91.9% de las mujeres que cuidan no pueden trabajar. Por lo cual, se trata de impulsar apoyos para mejorar las condiciones de este sector poblacional específico, e impulsarles para que puedan insertarse de una forma más sencilla al campo laboral, pero también para acompañar sus cuidados.

Por ello, señaló, la política de los cuidados en Jalisco apuesta por visibilizar el cuidado, reconocer su valor en la cadena social y laboral del Estado y apoyar a quienes sostienen esta labor. Considerando que de cada 10 personas que cuidan en Jalisco, nueve lo hacen 24 horas los siete días de la semana.

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AO

