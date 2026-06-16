Sheinbaum: Harfuch presenta las últimas detenciones de miembros del CNG de la Administración actual

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ofreció un detallado informe sobre las últimas y más destacadas detenciones realizadas por las corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad del actual Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre las más recientes aprehensiones, el titular destacó tres miembros del Cártel Nueva Generación (CNG), entre ellos Rubén "N", identificado como líder y fundador del grupo criminal que opera principalmente en el occidente de México.

Debilitamiento de los cárteles mexicanos: las aprehensiones más recientes

García Harfuch destacó la detención de José Ángel "N", detenido en Sinaloa, operador de la facción de un grupo criminal y persona de confianza de Archivaldo Iván, además de ser señalado como jefe operativo y responsable del incremento de la incidencia delictiva en Sinaloa.

En Baja California fue detenido Pablo Edwin "N", integrante del Cártel de los Arellano Félix relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, extorsión y homicidios en territorio mexicano. Asimismo, fue detenido Armando "N", integrante de una célula vinculada al Cártel Nueva Generación (CNG) en la zona metropolitana de Guadalajara.

En Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó un operativo donde neutralizó a Rubén "N", identificado como líder y fundador del CNG . También en acciones contra la fracción de los Beltrán Leyva en Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a dos personas y, al repeler una agresión, perdió la vida Pedro "N", identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en varias entidades.

En Nayarit fue detenido Audias "N", identificado como jefe regional de CNG y objetivo prioritario en la entidad en un operativo desarrollado por la Semar.

En Cholula, Puebla, elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Homero "N", quien es identificado como líder de una célula delictiva denominada Comando Tlahuica, generador de violencia en diversos municipios de Morelos, además de estar relacionado con delitos de homicidio y extorsión.

García Harfuch informó que en operaciones realizadas durante este fin de semana, en distintos municipios de Sinaloa, fueron detenidos 11 integrantes de células delictivas , generadores de violencia, incluyendo a Iván "N". En estas acciones se aseguraron más de 30 armas de fuego, incluyendo un fusil Barret, más de 6 mil cartuchos y 200 cargadores, siete artefactos explosivos y se desmantelaron 6 áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

Como parte de las acciones de cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales transnacionales, en Quintana Roo y Campeche fueron detenidas tres personas que contaban con ficha roja de Interpol. Entre ellas destaca Dennis "N", integrante de un grupo criminal transnacional, buscado por delitos relacionados con tráfico de narcóticos, tráfico de personas y posesión de armas de fuego. Además, fueron detenidos dos integrantes del Cártel de Sinaloa.

En Chiapas, en coordinación con las autoridades estatales, derivado de trabajos de cooperación internacional, fue detenido Orlando Armando "N", identificado como líder de la organización criminal MS-13 y quien contaba con orden de aprehensión vigente en El Salvador.

En la Ciudad de México, también en coordinación con las autoridades de la capital, fue detenido David "N", identificado como operador del grupo delictivo conocido como "el Chokiza", quien contaba con orden de aprehensión por homicidio y delitos contra la salud.

En Jalisco fue detenido José Luis "N", líder del cártel independiente de Colima o Los Mezcales, identificado como generador de violencia en el estado de Colima. En Culiacán, Sinaloa, derivado de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales, el Ejército detuvo a nueve personas vinculadas a una célula delictiva que opera en la entidad.

Señaló que entre los detenidos se encuentra Rafael "N", identificado como líder de este grupo delictivo, relacionado con diversos homicidios recientemente en la entidad. Durante la acción, el ejército aseguró armas largas, cargadores, más de mil cartuchos y vehículos con reporte de robo.

En Matamoros, Tamaulipas, como resultado de cateos y operativos coordinados, fueron detenidas ocho personas vinculadas con actividades de tráfico de droga, armamento y municiones. Los detenidos son integrantes del Cártel del Golfo y se encuentran vinculados con una agresión armada hacia elementos del servicio de protección federal de la SSPC, ocurrida el 17 de mayo, en la cual un elemento perdió la vida y dos más resultaron lesionados.

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FF