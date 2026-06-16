La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este martes desde " La Mañanera " el trabajo de las corporaciones que integran al Gabinete de Seguridad luego de que la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, compartiera que, desde septiembre de 2025 a la fecha, los homicidios dolosos se han reducido en un 46 por ciento .

La Mandataria dedicó varios minutos para felicitar a los titulares de dependencias tras presentar los resultados en materia de seguridad correspondientes al mes de mayo.

"Reducción en homicidios dolosos de 46 %; es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que [desde] septiembre de 2024, reducción en todos los delitos de alto impacto, en todos. Entonces, yo, mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración; son servidores públicos excepcionales que quieren a México y quieren a su pueblo ", expresó.

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Mi agradecimiento, mi admiración: Sheinbaum

Este martes 16 de junio, desde Palacio Nacional, la Presidenta felicitó al comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera; a Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP; a Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa); a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

"Mi agradecimiento, mi admiración al trabajo que realiza el gabinete: al general Briceño, son 120 mil hombres y mujeres que coordina el general Briceño. Y está 24 horas atento a lo que ocurre en el país; a Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos; al almirante secretario, que no solamente cuida los mares, las costas, sino a todos los mexicanos.

"Al general secretario, el general Trevilla, por su profesionalismo, su entrega a México; a Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público honesto, trabajador; y a Rosa Icela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos", declaró la Mandataria.

Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad por buenos resultados y trabajo por el Pueblo de México. ESPECIAL

La felicitación se da en el marco de la reducción de 46 % de homicidios dolosos en el país desde el inicio de la presente Administración (1 de octubre de 2024 al 30 de mayo de 2026) y tras la ejecución de la estrategia " Sí al desarme, sí a la paz ", con la cual se han canjeado 11 mil 139 armas de fuego por dinero en efectivo de manera anónima, así como la implementación de diversos programas de atención a las causas.

En el mismo periodo, se han detenido más de 56 mil personas por delitos de alto impacto . Se han asegurado casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

Explicó que el Ejército y la Semar han desmantelado 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República.

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FF