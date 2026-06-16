A casi cuatro meses de la muerte de "El Mencho", el Cártel Nueva Generación (CNG) mantiene su poder gracias a una sólida red de líderes regionales. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien detalló cómo esta estructura evitó una ola de violencia en el país.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, Omar García Harfuch explicó que el CNG no sufrió un descontrol tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes porque ya contaban con líderes regionales con territorios muy marcados. Uno de los perfiles más fuertes que ha tomado relevancia es Juan Carlos Valencia González, hijastro del capo, consolidándose como una pieza clave en la actual estructura delictiva, mientras las fuerzas federales continúan ejecutando órdenes de aprehensión y extradición.

La estructura territorial evitó la violencia

Este martes 16 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades federales permitieron identificar una estructura territorial definida dentro del grupo delictivo.

"Ellos tienen líderes regionales muy identificados, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida", señaló.

García Harfuch indicó que, después de la muerte de "El Mencho", las fuerzas federales continuaron con operativos y capturas de integrantes relevantes del grupo criminal.

"Posteriormente, siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa y de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión; algunos con orden de aprehensión y también con fines de extradición", explicó.

Respecto a la relación del CNG con el Cártel de Sinaloa, el secretario afirmó que el vínculo principal se encontraba en el propio "Mencho", particularmente con una de las facciones de esa organización.

"Principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento", afirmó.

Juan Carlos Valencia González: ¿El nuevo líder del CNG?

Cuestionado sobre la posibilidad de que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes, haya asumido una posición de liderazgo dentro de la organización, como reportó un medio estadounidense en abril, García Harfuch reconoció que se trata de uno de los mandos más relevantes del grupo.

"Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo", sostuvo.

En otro tema, el secretario presentó un balance preliminar del operativo de seguridad desplegado con motivo de la Copa del Mundo y aseguró que los resultados han sido favorables en todo el país.

"Al momento, el operativo ha funcionado de manera muy adecuada, muy exitosa, lo diría yo, con las entidades federativas. El trabajo que hizo la policía de la Ciudad de México en la inauguración demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los Estados de la República y así continuaremos", afirmó.

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