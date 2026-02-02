La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante la salida del funcionario de Morena Adán Augusto López de la coordinación del partido guinda en el Senado de la República. Aseguró que fue una decisión personal .

" Le informó a la secretaría de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) hace unos días, y sabíamos que se iba a integrar a trabajo territorial (…) tomaron la decisión ayer ".

La Jefa del ejecutivo sostuvo que la propuesta de volver a trabajo territorial en Morena emanó del mismo partido. Además, la Mandataria negó que tuviera intensiones de ofrecerle una embajada al funcionario, y reiteró: " él tomó la decisión; y el partido de invitarlo ".

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado; lo sustituye Ignacio Mier

Las declaraciones de la Presidenta surgen luego de que Adán Augusto dejara el cargo como coordinador de las y los Senadores de Morena y presentara a Ignacio Mier como su sustituto .

Desde la cuenta oficial de las y los Senadores de Morena, el partido anunció la retirada de Adán Augusto, quien, aseguraron, "se concentrará en el corazón de nuestro movimiento: la operación territorial a nivel nacional, junto al pueblo", con el fin de continuar con la agenda política de Morena.

Sale Adán Augusto, entra Ignacio Mier. X / @MorenaSenadores

¿Quién es Ignacio Mier? Aquí una breve semblanza

Junto con el anuncio de su salida de la coordinación de Morena, el partido también dio a conocer que este puesto legislativo lo ocupará el senador Ignacio Mier, quien encabezará " los trabajos de nuestra mayoría, y seguir cumpliéndole al pueblo de México ".

Originario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000, con licenciatura en Administración de Empresas , se convirtió en subsecretario de Gestión Social del Programa de Acción y Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional en 1998, luego de dejar el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal en Puebla.

Fue en 2017 que se unió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y pasó a fungir como delegado en Durango . Un año después, Mier pasó a ser parte del equipo de la campaña de candidato a gobernador en el proceso electoral extraordinario de Puebla.

En el mismo 2018, comenzó su administración como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano colegiado de gobierno en los congresos mexicanos, en la Cámara de Diputados por Morena.

El pasado 1 de febrero de 2026, el ahora senador se convierte en el coordinador del partido guinda en el Senado de la República .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF