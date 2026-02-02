Miles de familias en todo el país están pendientes del primer depósito del año de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026, ya que este apoyo económico representa un alivio importante para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, por lo que muchos ya se preguntan si el pago caerá hoy o en los próximos días.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado el calendario oficial del bimestre enero-febrero. Sin embargo, se espera que el anuncio se haga en los primeros días de febrero y que los depósitos comiencen poco después. Debido a que el 2 de febrero es día festivo en México, es poco probable que los pagos arranquen ese día; lo más probable es que la dispersión inicie a partir del martes.

Mientras llega la información oficial, los beneficiarios pueden orientarse usando el buscador de estatus de las Becas Benito Juárez. A diferencia de antes, esta herramienta ya no muestra la fecha exacta del depósito, pero sí permite ubicar el módulo de atención más cercano para acudir y resolver dudas sobre el pago.

Para consultar el centro de atención más próximo, la persona interesada debe ingresar al buscador, elegir su estado y revisar en el mapa la oficina correspondiente. Ahí podrá preguntar directamente cuándo le tocará recibir su apoyo.

¿Hubo cambio en los montos de las becas?

En cuanto a los montos que se entregan en 2026, estos se mantienen sin cambios:

La Beca Rita Cetina para secundaria otorga mil 900 pesos bimestrales, con 700 pesos extra por cada hijo adicional en la familia.

Las Becas Benito Juárez de preescolar, primaria y media superior entregan mil 900 pesos cada dos meses.

Jóvenes Escribiendo el Futuro brinda 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes universitarios.

Mientras se confirma el calendario, la recomendación es mantenerse atentos a los anuncios oficiales y evitar caer en rumores que circulan en redes sociales.

AO