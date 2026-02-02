CDMX alerta por mensajes falsos sobre multas de tránsito; ¿qué hacer si recibes uno?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió un llamado de atención a la población ante la detección de mensajes de texto apócrifos que circulan en teléfonos móviles, en los cuales se informa o se sugiere el pago de presuntas multas de tránsito. Las autoridades aclararon que este tipo de comunicaciones no provienen de ninguna instancia oficial, por lo que deben considerarse engaños diseñados para confundir a los conductores.

Te puede interesar: Tren Interurbano México-Toluca inicia operaciones tras 12 años de obras

Mediante sus canales oficiales, el Gobierno capitalino subrayó que la Secretaría de Administración y Finanzas no utiliza mensajes SMS para notificar infracciones ni solicitar pagos .

En ese sentido, advirtió que cualquier mensaje con estas características es falso y podría formar parte de un intento de fraude, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta, no realizar depósitos y evitar compartir información personal o bancaria.

Ante esta situación, exhortó a la población a no realizar ningún pago ni proporcionar datos personales si recibe este tipo de mensajes.

Asimismo, señaló que la única manera oficial de verificar si un vehículo cuenta con infracciones es mediante los canales institucionales. Para ello, las personas deben ingresar al portal finanzas.cdmx.gob.mx o utilizar la aplicación de la Tesorería de la Ciudad de México, donde se solicita el número de placa del vehículo para consultar el historial de infracciones.

También puedes leer: Fortalecen búsqueda de los mineros en Concordia, Sinaloa

“Si has recibido algún mensaje de texto donde te indiquen o insinúen que realices el pago de alguna infracción, es totalmente falso”, indicó el Gobierno capitalino.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que mantenerse informado a través de fuentes oficiales y verificar cualquier adeudo únicamente en los canales institucionales es fundamental para evitar fraudes y proteger la información personal de la ciudadanía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP