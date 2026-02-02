Registro de celulares 2026: Esto debes hacer si no eres el titular legal de tu línea

El pasado mes de enero entraron en vigor nuevos lineamientos del registro obligatorio de líneas celulares, medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), con el objetivo de erradicar el anonimato a la hora de hablar por teléfono.

De acuerdo con el lineamiento, se exige que todos los usuarios asocien sus líneas celulares a una identidad verificada como medida de seguridad nacional , y fomentar el uso plenamente responsable de los servicios de telecomunicación.

Por su parte, todas las líneas que no cumplan con este registro serán suspendidas; no podrán recibir ni hacer llamadas (solo a los números de emergencia), enviar mensajes ni acceder a datos móviles.

Para realizar esta verificación, serán utilizados los datos CURP y RFC. Asimismo, a partir del 7 de febrero del 2026 se podrán consultar las líneas móviles registradas a nombre de cada usuario.

Esto debes hacer si no eres el titular legal de tu línea

Dicho registro distingue entre titular y persona usuaria, por lo que no debes preocuparte si no eres el titular de tu línea telefónica.

La distinción se hace de la siguiente manera:

Títular: persona física o moral cuyo nombre está vínculado a una o más líneas telefónicas

persona física o moral cuyo nombre está vínculado a una o más líneas telefónicas Persona usuaria: persona física que usa una o más líneas telefónicas sin que necesariamente sea titular.

Las compañías telefónicas aseguran que la vinculación se hará directamente con la persona usuaria de la línea y no con el titular , y solo se necesitan los documentos de dicho usuario.

¿Cómo se hace el registro?

De acuerdo con la información emitida por Telcel, el registro podrá hacerse de manera gratuita, ya sea de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes, o por medio del sitio oficial https://www.telcel.com/vinculatulinea.

Modalidad presencial: Debe presentarse una identificación oficial vigente

Debe presentarse una identificación oficial vigente Modalidad digital: Se deberá cargar la imagen de una identificación oficial vigente, así como la toma de una “selfie” como prueba de vida, para corroborar el documento con el titular.

Se enfatiza la importancia de realizar este procedimiento y cumplirlo dentro de los plazos establecidos para evitar la suspensión de la línea, y preservar la seguridad de telecomunicaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL