Durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Sonora, la Mandataria refrendó el compromiso del Gobierno de México para apoyar a Cuba: se enviarán productos básicos, mientras que el envío de petróleo se postergará .

La Presidenta declaró que el conflicto con Estados Unidos sobre la intención de enviar crudo a la isla se resolverá por la vía diplomática. Sheinbaum insistió en que el envío de petróleo a Cuba debe concretarse "por razones humanitarias" .

Comunicado del Gobierno de México sobre el envío de productos básicos a Cuba; se posterga el de petróleo. X / @GobiernoMX

Pemex suspendió envío de petróleo a Cuba

El pasado 26 de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) retiró de su agenda el envío de cargamentos de crudo a la isla de Cuba, según publicó el sitio Bloomberg: detalló que el calendario original dictaba que el cargamento debía estar listo a mediados de enero y habría llegado antes de finales de mes .

La presión pesa sobre la isla, que recibió un duro golpe luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense en la que fue extraído de Caracas y trasladado a Washington DC, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.

Pese a que Sheinbaum defendió que México seguiría suministrando petróleo a Cuba, la Mandataria declaró que "Pemex toma sus decisiones", luego de que se dio a conocer que el organismo suspendió el envío.

" Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, petróleo a Cuba, pues tienen que ver también como una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente ", dijo.

Sheinbaum asegura avances

La Presidenta afirmó que la relación de México con todos los países del mundo es de respeto y solidaridad. La llamada con el presidente Donald Trump fue respetuosa, y se avanza en diversos acuerdos en los principales temas de la relación, incluyendo comercio y seguridad.

