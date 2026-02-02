El fin de semana pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum se hizo viral en redes sociales, no precisamente por sus visitas a estados del norte del país para presentar nuevas obras y avances en materia social, sino por una "regañada" breve pero concisa que recibieron las y los diputados y senadores de Baja California en su visita .

En el video, se muestra a la Mandataria dirigirse con bastante molestia a las y los funcionarios de su partido, quienes inocentemente esperaban poder fotografiarse con ella. Frente a ellos, y con voz firme, la Presidenta reprendió: "Todos ustedes: a trabajar más con la gente. Dejar de estar allá (en el Congreso) y estar en territorio". Aquí el momento.

Sheinbaum reprende a legisladores de Morena en San Quintín

La explicación de Sheinbaum: Estaba molesta

La Mandataria detalló desde "La Mañanera" de hoy que su reacción para con las y los funcionarios de Morena a su visita se debió a que considera que San Quintín y Ensenada son municipios con muchas carencias sociales, en las que el Gobierno debe poner atención y acción.

A la Presidenta le pareció incongruente que los morenistas estuvieran en primera fila para tomarse una foto mientras la población está pasando por momentos de crisis en donde se necesita trabajo desde las políticas públicas que mejoren su calidad de vida .

"(…) me parecía que no iba una cosa con la otra: la foto de la Presidenta con la situación que estábamos viviendo, por eso (aparezco) un poco molesta. (…) ‘Vayan a territorio, estén cerca de la gente’, es lo que todos los que venimos de este movimiento tenemos que tener presente siempre".

La visita en el norte

La Presidenta inauguró obras importantes en Baja California y Sonora e informó que, como parte del proyecto de expansión del Puerto de Guaymas, a cargo de la Secretaría de Marina, se contempla una inversión privada de 130 mil millones de pesos (MDP), que iniciará el primer trimestre de este año .

"Es una inversión muy importante de 130 mil millones de pesos fundamental, que ya finalmente inicia este año, en el primer trimestre de este año, es el compromiso que hicimos aquí con los inversionistas y con el equipo porque prácticamente ya está todo y se resolvió el tema del gasoducto", agregó.

La Jefa del ejecutivo destacó que su gira de fin de semana fue muy productiva con las inauguraciones de la primera etapa del Viaducto Elevado de Tijuana y en febrero se aperturará la segunda etapa; del Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada; se presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín; la puesta en marcha de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua reduciendo el traslado a una hora y media, así como el hundimiento del exbuque “Corrientes”, en la Bahía de San Carlos para fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), como parte de una técnica ecológica y turística.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF