La tensión diplomática escala mientras el Gobierno mexicano exige a Estados Unidos pruebas reales, y no "ficción", para detener al gobernador Rubén Rocha Moya. Este choque desafía la relación bilateral y el T-MEC, poniendo a prueba la soberanía nacional frente a las acusaciones de narcotráfico del Departamento de Justicia.

SRE pide pruebas a EU sobre Rocha Moya

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mandó una nota diplomática a Estados Unidos en la que explica que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró pruebas para detener a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más solicitados por tráfico de drogas .

"Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo: De acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es que mande pruebas, ¿qué pruebas tienen?", dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la Mandataria volvió a cuestionar las presuntas pruebas que presentó el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, las cuales consisten en fotografías a unas hojas de papel con montos de presuntos sobornos por parte de autoridades de Sinaloa.

Además, cuestionó las críticas que ha recibido sobre este caso .

"Dicen: 'si la Presidenta no entrega a Rocha, no va a haber Tratado de Libre Comercio'. ¿Perdón? 'La Presidenta lo que debería de hacer es detener a todos los corruptos del país'. Eso le toca a la fiscalía no a la Presidenta. (...) 'La Presidenta ordenó al secretario de Seguridad que no hiciera investigaciones sobre no sé qué tema, ordenó al general fulano de tal'... Bueno, ¿de dónde sacan eso? Pura mentira, ficción absoluta, ya ni ciencia, es pura ficción", aseguró.

Sheinbaum no cubrirá a nadie

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo afirmó que no cubrirá a nadie , sin importar el partido político al que pertenezca, que la FGR tiene que hacer las investigaciones porque es la institución a la que le corresponde y si solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), porque existen esquemas jurídicos para que se pueda hacer.

"Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista. Ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la presidenta. ¿Saben qué debe hacer la presidenta? Cumplir con la ley, con la Constitución y debe defender la soberanía. Eso es lo que debe hacer la presidenta y apoyar a los pobres y seguir trabajando todos los días para construir una sociedad más justa. Eso es lo que debe hacer la presidenta", expresó.

Sheinbaum alista reunión con Yeraldine Bonilla

Sheinbaum Pardo previó reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla , ante el caso de los señalamientos de Estados Unidos a Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que depende del senador morenista Enrique Inzunza si pide licencia, también ante los señalamientos de Estados Unidos.

"Sí (voy a recibir a la gobernadora). No nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero por supuesto hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso", dijo.

Sobre la licencia de Inzunza, mencionó que depende de él: "Imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no (...) Es un asunto de ellos, no es un asunto de la Presidenta".

Señaló que la acusan de ser "autoritaria" y de ser "del presidencialismo de la época de las calandrias griegas".

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