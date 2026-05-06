Esta es la millonaria cifra que Salinas Pliego perdió en fraude de préstamos

Autoridades estadounidenses revelaron que un hombre identificado como Vladimir Sklarov estafó al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego al hacerlo caer en un fraude de préstamos con el que le habría robado millones de dólares.

Esto se ha dado a conocer del perfil del presunto estafador

Vladimir Sklarov habría creado una empresa ficticia llamada Astor Asset Group, la cual fungía de supuesto proveedor legítimo y experimentado de préstamos vinculado a la familia Astor, una de las familias más ricas de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, encabezada por John Jacob Astor.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, el propio Ricardo Salinas Pliego confirmó haber sido víctima de Astor Asset Group. La acusación formal, desclasificada el pasado lunes 4 de mayo, no identifica a una víctima dentro de los registros judiciales que forman parte de una demanda interpuesta en Inglaterra.

Sklarov, de 63 años, fue arrestado el sábado 2 de mayo del 2026 en Chicago en virtud de la acusación presentada por un jurado investigador federal en la ciudad de Nueva York. Se tiene programada una audiencia el viernes en un tribunal federal de Chicago para decidir cómo procesar su detención.

¿Cómo habría sido el fraude en el que cayó Salinas Pliego y cuánto dinero perdió?

Según los reportes, el empresario mexicano buscaba conseguir un préstamo de 100 millones de dólares en 2021. De acuerdo con la acusación, Salinas Pliego habría garantizado obtener el préstamo con acciones de una de sus empresas. Mientras tanto, Sklarov —con el nombre de Gregory Mitchell y afirmando que era el "director gerente" de Astor— y otros cómplices no identificados convencieron al empresario mexicano de que Astor estaba dispuesta y era capaz de otorgar el préstamo.

Entonces, Sklarov le ofreció a Salinas Pliego un préstamo por al menos 115 millones de dólares. Por lo que Salinas Pliego garantizó el préstamo con acciones de la empresa valoradas en al menos 450 millones de dólares, las cuales debían mantenerse en custodia, pero no venderse.

Sklarov vendió posteriormente las acciones, utilizó parte de los ingresos para financiar el préstamo a Salinas, mientras que él y sus cómplices se quedaron con el resto del dinero, indicaron los fiscales federales.

Hasta tres años después, Salinas se enteró que se habían liquidado las acciones y que se trataba de una estafa. En la entrevista para The Wall Street Journal confesó: "Me siento como un completo idiota. ¿Cómo pude caer en esto?".

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

