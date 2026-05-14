Golpe al narcotráfico en Oaxaca: Secretaría de Marina intercepta bultos de droga en Huatulco

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró paquetes tipo ladrillo y un bulto que contenían en su interior una sustancia con características similares a la cocaína , al suroeste de Huatulco, Oaxaca.

Este aseguramiento se sumaría a las 65.5 toneladas de carga ilícita captadas en la mar durante la presente Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, según datos proporcionados mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

SSPC anuncia el aseguramiento de una sustancia parecida a la cocaína en costas de Oaxaca. X / @SSPCMexico

Detalles del operativo

El aseguramiento fue realizado durante recorridos de vigilancia marítima y en funciones de Guardia Costera, en coordinación con SSPC y Fiscalía General de la República (FGR).

Concretamente, se aseguraron 13 paquetes y un bulto que contenían una sustancia similar a la cocaína, aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco , los mismos que se encontraban flotando en el mar.

Los objetos asegurados fueron trasladados al puerto de las costas de Oaxaca para, posteriormente, ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su peso ministerial.

Como parte de las acciones para combatir el trasiego de droga por rutas marítimas, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 13 paquetes y un bulto con cocaína a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca.



Este evento se suma a las… pic.twitter.com/r3gcJm7vYe— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

Según dicta el comunicado, estas operaciones "forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para inhibir el trasiego de drogas por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica".

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FF