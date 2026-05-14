Calendario SEP: Días en los que se cruzarán las clases con partidos del Mundial 2026 en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó una decisión definitiva que, sin duda, impactará la rutina de millones de familias mexicanas: el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026. Esto significa que las clases regulares coincidirán plenamente con la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande del planeta, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.A pesar de las propuestas iniciales para adelantar el fin de cursos al 5 de junio —impulsadas, según explicaron, por las altas temperaturas en algunas zonas y la compleja logística de movilidad que exige el torneo de futbol—, las autoridades educativas estatales y federales acordaron mantener el calendario original. El titular de la SEP, Mario Delgado, argumentó que modificar las fechas afectaría la planeación pedagógica y la economía de las familias. Por lo tanto, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán que asistir a las aulas en los días que se disputen encuentros mundialistas en territorio nacional, sobre todo en estados que no serán sede del evento.En Jalisco, por ejemplo, se determinó que los cuatro días en los que hay partidos en Guadalajara no habrá clases presenciales, sino a distancia. En Nuevo León sí habrá asistencia a las aulas. Y en el caso de la CDMX, hasta el momento no se han anunciado cambios.En esta nota mostramos cómo se cruzan el calendario oficial de la SEP con el de los partidos del Mundial 2026 de la FIFA. Te detallamos los días exactos en los que habrá clases y juegos en las tres sedes mexicanas, respondiendo a las dudas más urgentes de los padres de familia.El Estadio Azteca será el epicentro del torneo al albergar el partido inaugural, convirtiéndose en el único recinto en el mundo en inaugurar tres mundiales. Los capitalinos vivirán la pasión del futbol en pleno horario escolar y laboral durante las siguientes fechas:En Jalisco, el Estadio AKRON recibirá cuatro emocionantes encuentros de talla internacional. Los estudiantes tapatíos tendrán que combinar sus tareas y exámenes finales con los siguientes partidos, si bien el horario no afectaría a los alumnos de nivel básico al estar programados hacia la noche:El Estadio BBVA también vibrará con la justa mundialista. En Nuevo León, pese a que son en horas de la tarde y noche, los días de clases que coinciden con el torneo son:La coincidencia de estos eventos requerirá una excelente organización en casa. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para evitar dolores de cabeza:-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF