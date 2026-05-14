Calendario SEP: Días en los que se cruzarán las clases con partidos del Mundial 2026 en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó una decisión definitiva que, sin duda, impactará la rutina de millones de familias mexicanas: el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026. Esto significa que las clases regulares coincidirán plenamente con la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande del planeta, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.

A pesar de las propuestas iniciales para adelantar el fin de cursos al 5 de junio —impulsadas, según explicaron, por las altas temperaturas en algunas zonas y la compleja logística de movilidad que exige el torneo de futbol—, las autoridades educativas estatales y federales acordaron mantener el calendario original. El titular de la SEP, Mario Delgado, argumentó que modificar las fechas afectaría la planeación pedagógica y la economía de las familias. Por lo tanto, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán que asistir a las aulas en los días que se disputen encuentros mundialistas en territorio nacional, sobre todo en estados que no serán sede del evento.

En Jalisco, por ejemplo, se determinó que los cuatro días en los que hay partidos en Guadalajara no habrá clases presenciales, sino a distancia. En Nuevo León sí habrá asistencia a las aulas. Y en el caso de la CDMX, hasta el momento no se han anunciado cambios.

En esta nota mostramos cómo se cruzan el calendario oficial de la SEP con el de los partidos del Mundial 2026 de la FIFA. Te detallamos los días exactos en los que habrá clases y juegos en las tres sedes mexicanas, respondiendo a las dudas más urgentes de los padres de familia.

Partidos en CDMX (Estadio Azteca) durante días de clases

El Estadio Azteca será el epicentro del torneo al albergar el partido inaugural, convirtiéndose en el único recinto en el mundo en inaugurar tres mundiales. Los capitalinos vivirán la pasión del futbol en pleno horario escolar y laboral durante las siguientes fechas:

Jueves 11 de junio: La Selección Mexicana debuta contra Sudáfrica a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro coincide directamente con la salida del turno matutino y la entrada del vespertino en las escuelas de educación básica.

La Selección Mexicana debuta contra Sudáfrica a las (tiempo del centro de México). Este encuentro coincide directamente con la salida del turno matutino y la entrada del vespertino en las escuelas de educación básica. Miércoles 17 de junio: Uzbekistán se enfrenta a Colombia a las 20:00 horas . Aunque es por la noche, el tráfico vespertino será un reto para volver a casa, sobre todo para los alumnos de nivel medio superior y superior si no se suspenden las clases.

Uzbekistán se enfrenta a Colombia a las . Aunque es por la noche, el tráfico vespertino será un reto para volver a casa, sobre todo para los alumnos de nivel medio superior y superior si no se suspenden las clases. Miércoles 24 de junio: México jugará su tercer partido de fase de grupos contra Chequia a las 19:00 horas.

México jugará su tercer partido de fase de grupos contra Chequia a las Martes 30 de junio: Se disputará un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final a las 19:00 horas.

Se disputará un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final a las El partido de octavos de final programado para el domingo 5 de julio no afecta la jornada escolar al caer en fin de semana.

Partidos en Guadalajara (Estadio AKRON) en días de clase

En Jalisco, el Estadio AKRON recibirá cuatro emocionantes encuentros de talla internacional. Los estudiantes tapatíos tendrán que combinar sus tareas y exámenes finales con los siguientes partidos, si bien el horario no afectaría a los alumnos de nivel básico al estar programados hacia la noche:

Jueves 11 de junio: Corea del Sur vs Chequia a las 20:00 horas .

Corea del Sur vs Chequia a las . Jueves 18 de junio: México se medirá ante Corea del Sur a las 19:00 horas . Será un día clave para la afición local y se espera un gran caos vial en la zona de Zapopan desde la tarde.

México se medirá ante Corea del Sur a las . Será un día clave para la afición local y se espera un gran caos vial en la zona de Zapopan desde la tarde. Martes 23 de junio: Colombia jugará contra la República Democrática del Congo a las 20:00 horas .

Colombia jugará contra la República Democrática del Congo a las . Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España a las 18:00 horas. ¡Ojo aquí! Según el calendario de la SEP, el último viernes de cada mes se realiza la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Por lo tanto, los alumnos de educación básica no tendrán clases este día, brindando un respiro a las familias, aunque el personal docente sí deberá presentarse a laborar.

Partidos en Monterrey (Estadio BBVA) que se cruzan con la SEP

El Estadio BBVA también vibrará con la justa mundialista. En Nuevo León, pese a que son en horas de la tarde y noche, los días de clases que coinciden con el torneo son:

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur a las 19:00 horas.

Sudáfrica vs. Corea del Sur a las Lunes 29 de junio: Partido de dieciseisavos de final a las 19:00 horas.

Partido de dieciseisavos de final a las Afortunadamente para los regiomontanos, los otros dos encuentros programados en Monterrey (domingo 14 -Suecia vs Túnez- y sábado 20 de junio -Túnez vs Japón-) se jugarán en fin de semana, librando por completo el horario escolar.

Consejos para sobrevivir al Mundial 2026 en época escolar

La coincidencia de estos eventos requerirá una excelente organización en casa. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos para evitar dolores de cabeza:

Anticipa los traslados: Los días de partido, especialmente el 11, 18 y 24 de junio, el tráfico en CDMX, Guadalajara y Monterrey será sumamente intenso. Sal con al menos una hora de anticipación hacia la escuela. No hay mayor problema si vives en entidades que no albergarán partidos.

Los días de partido, especialmente el 11, 18 y 24 de junio, el tráfico en CDMX, Guadalajara y Monterrey será sumamente intenso. Sal con al menos una hora de anticipación hacia la escuela. No hay mayor problema si vives en entidades que no albergarán partidos. Revisa los horarios de salida: El partido inaugural de México es a las 13:00 horas. Si tus hijos van en el turno vespertino, prevé posibles retrasos en el transporte público o cierres viales cerca de las sedes. Lo mismo ocurre con el duelo entre Uruguay y España en Guadalajara, que coincide con horarios de salida del turno vespertino.

El partido inaugural de México es a las 13:00 horas. Si tus hijos van en el turno vespertino, prevé posibles retrasos en el transporte público o cierres viales cerca de las sedes. Lo mismo ocurre con el duelo entre Uruguay y España en Guadalajara, que coincide con horarios de salida del turno vespertino. No fomentes el ausentismo: Aunque la tentación de faltar a clases para ver los partidos sea grande (sobre todo, los que se juegan en el turno matutino y al mediodía, pero que son en Estados Unidos y Canadá), la SEP ha enfatizado la importancia de cumplir con los 185 días efectivos del ciclo escolar para no afectar las evaluaciones finales.

Aunque la tentación de faltar a clases para ver los partidos sea grande (sobre todo, los que se juegan en el turno matutino y al mediodía, pero que son en Estados Unidos y Canadá), la SEP ha enfatizado la importancia de cumplir con los 185 días efectivos del ciclo escolar para no afectar las evaluaciones finales. Aprovecha el puente del CTE: El viernes 26 de junio los niños no tienen clases. Es un día ideal para disfrutar del ambiente mundialista en familia sin descuidar las responsabilidades académicas.

El viernes 26 de junio los niños no tienen clases. Es un día ideal para disfrutar del ambiente mundialista en familia sin descuidar las responsabilidades académicas.

ESPECIAL / CANVA

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: El postre tapatío avalado por Taste Atlas y que es perfecto para ver el Mundial

OF