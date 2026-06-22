La fase de grupos del Mundial 2026 entra hoy en su etapa más crítica. Si te apasiona el futbol, esta semana del 22 al 28 de junio es vital: México albergará cuatro partidos definitivos que decidirán los boletos a los dieciseisavos de final .

El ambiente mundialista ha tomado por completo las calles de las ciudades sede. Los aficionados nacionales e internacionales se preparan para vivir el desenlace de la primera ronda del torneo de la FIFA.

Durante los próximos días, la atención global se dividirá entre tres recintos icónicos del país. Las canchas mexicanas serán el escenario donde ocho selecciones se jugarán su permanencia en la competencia.

El debut de la semana en la Perla Tapatía

La actividad de esta semana arranca el martes 23 de junio en la vibrante ciudad de Guadalajara. El Estadio Guadalajara abrirá sus puertas para un duelo internacional de alto calibre.

En punto de las 20:00 horas (tiempo del centro), la selección de Colombia se medirá ante la escuadra de la República Democrática del Congo . Este enfrentamiento corresponde a la definición del Grupo K.

No te pierdas: Pronostican lluvias para partidos en México esta semana

El conjunto sudamericano buscará asegurar su pase a la siguiente ronda cobijado por miles de aficionados. Los colombianos han convertido a la capital jalisciense en su segunda casa durante este torneo.

Por su parte, el equipo africano llega con la motivación a tope tras su histórica clasificación. Los congoleños intentarán dar la sorpresa y arruinar la fiesta sudamericana en territorio tapatío.

Jornada doble y decisiva: El turno del Tricolor

El miércoles 24 de junio marcará un hito en el calendario con una jornada doble espectacular. Dos de las sedes más importantes del país vibrarán de forma simultánea con el cierre del Grupo A.

A las 19:00 horas, la Selección Mexicana saltará al césped del mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México . El Tricolor disputará su tercer y último encuentro de la fase de grupos.

El rival en turno será el combinado de Chequia , en un partido donde los locales buscarán amarrar el liderato. Una victoria mexicana garantizaría una posición favorable para los dieciseisavos de final.

A la misma hora, el Estadio BBVA en Monterrey será testigo de otro choque fundamental. Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentarán para definir su destino en el mismo sector que los mexicanos.

Esta programación simultánea garantiza una dosis máxima de dramatismo deportivo. Las posiciones finales del grupo cambiarán minuto a minuto dependiendo de lo que ocurra en ambas canchas.

Un cierre de lujo con sabor a clásico

El último partido de la semana en territorio nacional se celebrará el viernes 26 de junio . La acción regresará al estado de Jalisco para despedir la fase de grupos en el país.

Las selecciones de España y Uruguay protagonizarán un auténtico choque de titanes en el Estadio Guadalajara . El encuentro, programado a las 18:00 horas , definirá al líder absoluto del Grupo H.

Con este espectacular duelo europeo-sudamericano, México concluirá su participación como anfitrión en la primera fase. A partir de entonces, el país se alistará para recibir los emocionantes duelos de eliminación directa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA