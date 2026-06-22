¿ Sientes pánico o ansiedad antes de abordar un avión ? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) implementó una estrategia canina para transformar la espera de los pasajeros. La Guardia Nacional desplegó un escuadrón especial de cachorros entrenados para combatir el estrés y la tensión previa a cada vuelo. Esta iniciativa busca mejorar la experiencia de viaje mediante la ternura y el contacto directo con binomios caninos de apoyo emocional.

Cachorros al rescate

La tranquilidad de los viajeros tiene nuevos guardianes de cuatro patas en el Estado de México. La Guardia Nacional consolidó un programa piloto integrado por un escuadrón de cachorros entrenados. Estos animales asisten a los usuarios que experimentan episodios de ansiedad y crisis nerviosas en las terminales aéreas .

El proyecto comenzó sus operaciones durante el mes de noviembre del año pasado. Su presencia se mantiene activa para resguardar el bienestar de los pasajeros nacionales y extranjeros que utilizan las instalaciones de la base aérea.

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La iniciativa surgió tras detectar altos niveles de tensión psicofisiológica entre las personas que esperan en los andenes de salida. La institución de seguridad pública detectó que el temor a las alturas o las largas jornadas de documentación detonan crisis emocionales graves.

El método consiste en paseos estratégicos por las salas de última espera y las zonas de tránsito público del inmueble. Los cachorros conviven con sus respectivos manejadores caninos en turnos programados de 90 minutos continuos durante todo el día.

Escuadrón canino llega al AIFA para calmar tus nervios previo al vuelo. X / @GabSeguridadMX

El tierno escuadrón de cachorros que calma el estrés

El equipo de asistencia emocional está conformado por cachorros macho de apenas cinco meses de edad. Los integrantes del equipo pertenecen a razas seleccionadas por su temperamento dócil y sociable. Los usuarios pueden convivir con ejemplares de las razas samoyedo, dachshund, bulldog francés y labrador antes de abordar sus destinos.

La interacción directa con el pelaje de los animales reduce la frecuencia cardíaca de los viajeros. El contacto físico promueve un estado de relajación inmediata ante el pánico que causa la idea de volar .

Cada cachorro trabaja en acoplamiento estricto con un manejador canino profesional de la corporación civil. Los oficiales coordinan la aproximación segura de los caninos hacia los viajeros que muestran signos visibles de angustia o cansancio.

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FF