Este 25 de febrero, desde "La Mañanera", finalmente, luego de un día de retraso, la Presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, expuso lo más importante dentro de su nuevo proyecto para hacer modificaciones dentro de los Congresos, en el sistema de elección y en el presupuesto .

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó los diez puntos del proyecto de reforma electoral.

Los diez puntos clave del proyecto de reforma electoral

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión

La Cámara de Diputados tendrá 500 representantes, todos electos por votación directa: 300 electos por distrito electoral (mayoría relativa); 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De los 200, 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo a un hombre y una mujer; así como ocho que serán mexicanos residentes en el extranjero.

El Senado se integrará por 96 senadores; 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría .

Lee también: Diputados aprueban reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas

Reducción del gasto

Lo que se busca es atender la permanente demanda del pueblo de México de reducir el costo de las elecciones. Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos .

Un decremento del 25% en el costo total de las elecciones, con una reducción de los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), de los partidos políticos y tribunales electorales.

También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que indica que nadie puede ganar más que la Presidenta de la República.

Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales, se reduce el gasto del congreso federal y congresos locales. Se disminuye el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, con un máximo de 15 posiciones .

Mayor fiscalización

Considera una mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas.

El INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. También se prohíben aportaciones en efectivo; los recursos se manejarán dentro del sistema financiero. Uso de las tecnologías en la fiscalización.

Voto en el extranjero

Para la votación de los ocho diputados migrantes, se facilita el voto a la población de mexicanos residentes en el extranjero .

Tiempos de radio y televisión

Rosa Icela Rodríguez detalló que la propuesta de reforma electoral que será enviada por la Presidenta al Congreso contempla en el punto seis ajustes en materia de tiempos oficiales en radio y televisión durante los periodos de campaña.

Explicó que estos espacios se reducirían de 48 a 35 minutos diarios por emisora en época electoral .

Regulación de la Inteligencia Artificial

Asimismo, señaló que la iniciativa incorpora en el punto siete la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales, incluyendo la prohibición de bots y otros mecanismos automatizados en redes sociales que puedan influir de manera indebida en las elecciones .

Se contemplan los procedimientos de cómputo; indicó que los conteos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, con lo que quedarían fuera los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para dar paso directamente a resultados preliminares oficiales.

Rodríguez también destacó que el punto ocho de la reforma plantea ampliar los mecanismos de democracia participativa en Estados y municipios , no solo a nivel federal, y permitir el uso de tecnologías como el voto electrónico en este tipo de ejercicios.

Además, en el punto nueve se mantiene el principio constitucional de prohibir el nepotismo , al impedir que los cargos de elección popular puedan heredarse a familiares como cónyuges, hijos o hermanos.

Otro eje central de la propuesta, subrayó, el punto 10, es la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030 . Afirmó que esta iniciativa retoma principios que siempre ha defendido la titular del Ejecutivo federal y con los que coincide el pueblo de México.

Te puede interesar: Muertes en México caen en 2025; aún están por encima del nivel prepandemia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF