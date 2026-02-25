Muertes en México caen en 2025; aún están por encima del nivel prepandemia

saluLas muertes por todas las causas en México cayeron un 5.98% interanual en los primeros nueve meses de 2025, hasta un total de 574 mil 929, aunque siguen por encima de los niveles prepandemia, informó este miércoles 25 de febrero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato de enero a septiembre del año pasado se compara con los 610 mil 404 fallecimientos reportados en el mismo periodo de 2024 y el récord de 887 mil 201 de igual periodo de 2021, cuando hubo el mayor número de muertes en la historia de México en medio de la pandemia de COVID-19.

Aun así, el número de muertes sigue por encima de los niveles prepandemia, como los 557 mil 189 decesos de los primeros tres trimestres de 2019.

Por otro lado, la tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes fue de 440 de enero a septiembre de 2025, añadió el Inegi.

Este índice es menor al de 456.52 fallecimientos por cada 100 mil personas del mismo periodo de 2024 y el récord de 695.9 de igual lapso de 2021, pero es mayor al de 438.52 de los primeros nueve meses de 2019.

Del total de defunciones, un 55.9% fueron de hombres, un 44% de mujeres y el resto de género no precisado.

"Las tasas específicas de defunción por cada 100 mil habitantes fueron más altas en los grupos de mayor edad (a partir del grupo de 45 a 54 años)", agregó el informe.

Las entidades administrativas con más muertes por cada 100 mil habitantes fueron Chihuahua (557), Colima (530), Sonora (515) y Baja California (503).

En medio de la pandemia de COVID-19, que causó más de 334 mil muertes reconocidas en México, el país registró los dos años con más fallecimientos por cualquier causa en 2021, con más de 1.12 millones, y en 2020, con cerca de 1.08 millones, según el Inegi.

Pero desde el 2023, el instituto expuso que el COVID-19 salió de las 10 principales causas de muerte, con solo 3 mil 206 decesos en el primer semestre de ese año.

Por cuarto año consecutivo, los males cardíacos fueron la principal razón de los fallecimientos, seguidos por la diabetes, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.

