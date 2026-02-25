Asesinan a Bernardo Soriano, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California

El exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, fue asesinado la mañana de este miércoles en un ataque a balazos registrado en La Paz, confirmaron fuentes del gabinete de seguridad estatal.

Bernardo Soriano Castro se desplazaba a bordo de su vehículo

De acuerdo con la información preliminar, la agresión ocurrió en la zona del residencial Hispania, donde el exsubprocurador se desplazaba a bordo de su vehículo cuando fue atacado por sujetos armados.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los agresores ni el móvil del ataque.

Un fuerte dispositivo de seguridad se ha desplegado en la zona sur de la ciudad.

El exsubprocurador había informado ser víctima de amenazas de grupos criminales desde el año pasado.

La semana pasada también tuvo una confrontación pública

Apenas la semana pasada mantuvo también una confrontación pública con el procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez, luego de que expusiera en redes y medios omisiones y deficiencias en la investigación de delitos, en particular el cobro de piso.

Lo anterior derivó en su destitución como director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales de la PGJE.

El procurador negó las acusaciones que hiciera Soriano y argumentó para su despido la pérdida de confianza.

