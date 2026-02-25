CFE: 3 métodos de pago que NO debes usar para pagar tu recibo

Conoce las formas de pago no autorizadas para liquidar el recibo de luz que están siendo utilizadas para sustraer datos personales y dinero en efectivo.

La Comisión Federal de Electricidad ha reiterado en distintas ocasiones que existen esquemas de pago irregulares que ponen en riesgo el patrimonio de miles de usuarios. La advertencia surge ante el incremento de fraudes relacionados con el cobro del servicio eléctrico, por lo que la institución ha reforzado sus llamados a utilizar únicamente los canales oficiales.

Modalidades de pago que deben evitarse

Actualmente se han detectado tres prácticas utilizadas por delincuentes para engañar a la población:

1.- Cobros en efectivo en el domicilio

Ningún trabajador de la CFE está facultado para recibir dinero directamente en casa del usuario. A pesar de ello, personas con uniformes y credenciales falsas acuden a los hogares argumentando supuestos cambios de medidor o multas inexistentes.

De acuerdo con reportes recientes, solicitan cantidades que van de 5 mil a 20 mil pesos. Incluso han creado perfiles apócrifos en plataformas profesionales para aparentar legitimidad. Ante cualquier visita de este tipo, no se debe entregar dinero bajo ninguna circunstancia.

2.- Depósitos o transferencias a cuentas personales

Otra práctica común consiste en enviar mensajes por WhatsApp o correo electrónico solicitando pagos urgentes con el argumento de “evitar el corte del servicio” o “regularizar adeudos”. En estos mensajes se proporcionan números de cuenta que no pertenecen a la empresa.

La CFE no pide transferencias a cuentas individuales ni gestiona cobros a través de aplicaciones de mensajería. Todos los pagos se realizan mediante instituciones y canales formalmente autorizados.

3.- Enlaces falsos enviados por mensaje o correo

El llamado phishing es una de las modalidades más riesgosas. Los delincuentes diseñan sitios web que imitan la página oficial y, al ingresar datos bancarios, la información queda en manos de terceros. Esto puede derivar en cargos indebidos o extorsiones posteriores.

La empresa no envía enlaces de pago por SMS ni por correo electrónico. Cualquier mensaje con estas características debe ignorarse.

¿Por qué se han prohibido estos métodos?

El aumento de fraudes digitales y casos de suplantación de identidad durante 2025 y 2026 encendió las alertas. Los delincuentes aprovechan la confianza de los usuarios para obtener información financiera y recursos económicos.

Además, realizar pagos fuera de los medios autorizados puede generar consecuencias legales. Un comprobante emitido por un canal no oficial podría no ser reconocido, lo que implicaría que el abono no tenga validez ante la empresa.

Cómo verificar la identidad de un trabajador

Para evitar engaños, es indispensable revisar que cualquier empleado porte credencial vigente con fotografía y distintivos institucionales visibles. El usuario tiene derecho a solicitar esta identificación e incluso tomar una fotografía como respaldo.

En caso de duda o comportamiento sospechoso, se debe llamar al 071, único número oficial de atención telefónica de la Comisión Federal de Electricidad.

Opciones seguras para pagar el recibo

Existen diversas alternativas confiables para realizar el pago del servicio eléctrico:

CFEmáticos instalados en distintos puntos del país.

Sucursales bancarias con convenio autorizado.

Tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven, así como otros establecimientos afiliados.

Aplicación oficial CFE Contigo.

Portal institucional www.cfe.gob.mx verificando siempre que la dirección sea correcta.

Centros de Atención a Clientes, donde se entregan comprobantes oficiales.

Ante una situación de este tipo, es necesario actuar con rapidez: comunicarse con el banco para bloquear movimientos no reconocidos y presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

También debe notificarse a la CFE al 071, ya que la institución colabora con autoridades para detectar patrones delictivos y prevenir nuevos casos.

Las modalidades de pago no autorizadas para cubrir el recibo de luz constituyen un riesgo real. La recomendación es utilizar exclusivamente los medios oficiales y confirmar siempre la identidad de quien solicite información o dinero, a fin de proteger los datos personales y los recursos económicos.

