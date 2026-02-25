La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el operativo llevado a cabo por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

"Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (...), fue así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México" , afirmó durante su conferencia de prensa matutina la Mandataria, quien indicó que la conversación tuvo lugar el lunes, unas horas después de la operación contra el narcotraficante mexicano en Jalisco.

