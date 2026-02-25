La mañana de este miércoles 25 de febrero, la Torre Prisma del Poder Judicial de la CDMX fue desalojada tras el reporte de una presunta amenaza de bomba en el inmueble ubicado sobre avenida de los Insurgentes, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) difundida a través de sus redes sociales, personal especializado del Agrupamiento Zorros acudió al sitio luego de recibir una llamada en la que se alertaba sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio.

Los uniformados activaron los protocolos de seguridad correspondientes y procedieron al desalojo preventivo de trabajadores y personal que se encontraba en el inmueble. Posteriormente, realizaron una revisión exhaustiva en todas las áreas del edificio, incluyendo oficinas, baños, estacionamientos y zonas comunes.

X / @SSC_CDMX

La movilización generó sorpresa en la zona, ya que el complejo forma parte del Poder Judicial de la CDMX y se ubica en una de las avenidas más transitadas del sur de la capital del país. Elementos especializados inspeccionaron cada nivel con el objetivo de descartar cualquier riesgo que comprometiera la integridad física de las personas.

Tras concluir la búsqueda, las autoridades informaron que no se localizó ningún objeto sospechoso ni artefacto explosivo en el lugar. Una vez descartada la amenaza, se organizó el reingreso ordenado del personal a sus áreas de trabajo.

La SSC reiteró que este tipo de reportes se atienden bajo estrictos protocolos para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te necesitas: Metro extenderá horario por concierto gratis de Shakira en la CDMX

OF