La Presidenta Claudia Sheinbaum compartió este 12 de marzo desde "La Mañanera" los puntos más importantes del Plan B , propuesta que enviará el lunes al Congreso luego de que se rechazara la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados el día de ayer.

Con molestia, la Mandataria aseguró que esta reforma planteaba una respuesta a la inconformidad de las y los mexicanos sobre el tema presupuestario dentro de los Congresos locales y las regidurías para disminuir sus presupuestos y "privilegios".

"Al pueblo de México le parece excesiva la cantidad de recursos públicos, en un país de grandes necesidades, que destine tanto recurso a los partidos políticos. [...] que los consejeros del INE [Instituto Nacional Electoral] sigan ganando más que la Presidenta [...] que se repitan funciones en los institutos federales locales, y que se destinen muchos recursos para esas áreas para grandes salarios, mientras hay muchas necesidades en los municipios", aseveró.

El Plan B

La Presidenta sentenció que no tiene sentido que el recurso público se destine para los grandes salarios que cubren la compra de camionetas y el pago de salidas a comer, por ejemplo; refirió que el dinero debería utilizarse para cubrir las necesidades de la ciudadanía, como agua, bacheo, drenaje y programas sociales.

"La austeridad republicana tiene que ver con eso, con que se utilicen los recursos indispensables para la función pública, y que al mayor parte del recurso público se vaya a la gente, en programas de Bienestar, en escuelas, en hospitales, en centros de salud, en bacheo, en agua potable".

Sheinbaum compartió que el Plan B consiste en " seguir disminuyendo los privilegios [...] de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos ".

Los puntos más importantes de la nueva propuesta son:

Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales

Disminuir los privilegios que persisten en municipios

Fortalecer la consulta popular

Sheinbaum, para respaldar los puntos del Plan B ante el rechazo de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, presentó en "La Mañanera" una tabla que ilustra el costo por legislador en cada estado de la República y el costo total que cada Congreso local representa para el gasto público.

Costo por legislador en cada estado de la República. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

"Nuestra lucha sigue siendo porque el recurso público se vaya a la gente y también fortalecer la participación ciudadana [...] que la gente elija a todos los diputados, aunque sean de representación proporcional, que la gente pueda decidir sobre temas de sus municipios, sobre temas de sus estados", dijo.

Sabía que votarían en contra: Sheinbaum

La Jefa del Ejecutivo aseveró que, de antemano, sabía que las y los diputados votarían en contra de la Reforma Electoral, pero decidió enviarla para cumplir con la gente.

" Ya sabíamos que no iban a votar; en semanas pasadas ya habían dicho quiénes no iban a votar . Yo insistí a los diputados que se votara, primero porque cumplí con la gente [...] y cumplí; segundo, es importante ver quién votó para que no disminuyeran los privilegios".

Lo más destacado de la nueva propuesta:

Poner un tope máximo a lo que debe destinarse de los presupuestos a los Congresos locales .

"¿Qué se haría con este recurso? Se queda en el estado, se queda en el municipio, para las necesidades de la gente".

Que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente .

"[...] por ejemplo, los montos a los partidos políticos. [...] En este momento, en la consulta pública se prohíbe todo lo electoral ponerlo a votación, [...] ¿por qué no le preguntamos a la gente? [...] esa es la democracia.

Que la revocación de mandato pueda ser en el tercero o el cuarto año a aprtir del inicio de una nueva administración .

¿Quiénes votaron en contra de la Reforma Electoral?

Durante la sesión en el pleno, la propuesta obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención , una cifra insuficiente para alcanzar los 334 votos requeridos para aprobar reformas constitucionales. El revés legislativo se produjo tras la falta de respaldo por parte de legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que habitualmente han sido aliados del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

