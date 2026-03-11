Con 259 votos en contra, 234 a favor y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la propuesta no alcanzara los 334 votos necesarios para aprobar cambios constitucionales.Durante la sesión en el pleno, legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en otras ocasiones habían acompañado a Morena en votaciones clave, reafirmaron su postura en contra de los cambios propuestos por la mandataria. Su decisión terminó por impedir que la reforma avanzara al no contar con el respaldo suficiente de estas fuerzas políticas.La reforma contemplaba 10 modificaciones a la Constitución que buscaban transformar diversos aspectos del modelo electoral vigente. Entre los principales puntos se encontraba la modificación del sistema de representación proporcional para la elección de legisladores, con el objetivo de ajustar la forma en que se asignan los escaños en el Congreso.Los diputados del Partido del Trabajo votaron en su mayoría en contra de la reforma electoral. Solo un legislador respaldó la iniciativa presidencial.Diputados del PT que votaron en contra:Único diputado del PT que votó a favor:La mayoría de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también votó en contra de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta postura, el partido aliado de Morena terminó por impedir que la iniciativa alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.Diputados del PVEM que votaron en contra:Los 12 diputados del PVEM que votaron a favorAunque Morena respaldó mayoritariamente la reforma electoral, tres legisladores de la bancada guinda se desmarcaron de la postura de su partido y votaron en contra de la iniciativa presentada por la Presidenta Sheinbaum.Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron en bloque la reforma electoral, manteniendo la postura crítica que el partido ha expresado frente a la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal.La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también votó en contra de la reforma electoral, reiterando su postura de rechazo hacia los cambios planteados en la iniciativa presidencial.Los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en bloque contra la reforma electoral, sumándose a las fuerzas de oposición que impidieron que la propuesta alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP