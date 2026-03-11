Con 259 votos en contra, 234 a favor y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la propuesta no alcanzara los 334 votos necesarios para aprobar cambios constitucionales.

Durante la sesión en el pleno, legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en otras ocasiones habían acompañado a Morena en votaciones clave, reafirmaron su postura en contra de los cambios propuestos por la mandataria. Su decisión terminó por impedir que la reforma avanzara al no contar con el respaldo suficiente de estas fuerzas políticas.

La reforma contemplaba 10 modificaciones a la Constitución que buscaban transformar diversos aspectos del modelo electoral vigente. Entre los principales puntos se encontraba la modificación del sistema de representación proporcional para la elección de legisladores, con el objetivo de ajustar la forma en que se asignan los escaños en el Congreso.

PT da revés a la reforma electoral

Los diputados del Partido del Trabajo votaron en su mayoría en contra de la reforma electoral. Solo un legislador respaldó la iniciativa presidencial.

Diputados del PT que votaron en contra:

Aguilar Gil Lilia

Aguilar López José Alejandro

Albores Gleason Roberto A.

Alegría Gómez José

Barreras Samaniego Diana

Benavides Castañeda José A.

Bernal Martínez Mary Carmen

Castillo Gabino Diana

Cruz Jiménez Martha Aracely

De la Luz Rivas María Isidra

Del Muro García Ana Luisa

Díaz Luis Armando

Durán Alarcón Greycy Marian

Elizondo Guerra Olga Juliana

Escamilla Nora

Espinosa Ramos Francisco Amadeo

Flores Robles Ramón Ángel

Galindo Alarcón Patricia

Garay Loredo Irma Yordana

García García Margarita

García Hernández Jesús Fernando

Gloria López José

Gómez Alarcón Amarante G.

González Naveda Adrián

González Soto Santiago

Guízar Macías Francisco Javier

Herrera Olga

León Rosas Rosalía

López Carrillo Vanessa

López Ruiz José Antonio

López Sánchez José Alejandro

Manzanilla Téllez Emilio

Martínez Ruiz Maribel

Martínez Ventura Luis E.

Mejía Berdeja Ricardo

Montalvo Luna José Luis

Moreno Hernández Brígido R.

Olivares Mejía Gerardo

Ortiz Rodríguez Jorge A.

Rojo Pimentel Ana Karina

Sánchez González José Luis

Sandoval Flores Reginaldo

Santiago Pineda Wblester

Téllez Marín José Luis

Vázquez Calixto Javier

Vázquez González Pedro

Vilchis Contreras Luis

Único diputado del PT que votó a favor:

Jesús Roberto Corral Ordoñez

PVEM: Mayoría rechaza la iniciativa presidencial

La mayoría de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también votó en contra de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum . Con esta postura, el partido aliado de Morena terminó por impedir que la iniciativa alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

Diputados del PVEM que votaron en contra:

Alatriste Cantú Adolfo

Astudillo Suárez Ricardo

Ávila Villegas Eruviel

Avilés Álvarez Alejandro

Bautista Villegas Óscar

Benavides Cobos Gabriela

Carbajal Méndez Liliana

Carrillo Soberanis Juan Luis

Cruz Peláez Fátima Almendra

Cuanalo Araujo Jesús Martín

De la Garza Villarreal Héctor

De la Mora Torreblanca Marco

Delgado Carrillo Felipe M.

De los Santos F. Casandra

Durán Reveles José Luis

Espino Suárez Mayra

Fernández Martínez José Luis

Fonseca Galicia Celia Esther

Gaitán Díaz María Graciela

Gali López José Antonio

Gallardo García Fausto

Gallardo Juárez Ricardo

González Flandez Deliamaria

Guevara Garza Carlos Alberto

Hernández Pérez José Luis

Herrera Borunda Javier O.

Huerta Romero Azucena

Madrazo Silva Carlos Arturo

Madrid Pérez Ricardo

Mendoza Mondragón María Luisa

Miranda Barrera Luis Enrique

Nava García María del Carmen

Noyola Cervantes María Leonor

Núñez Aguilar Ernesto

Pedroza Jiménez Héctor

Puente Salas Carlos Alberto

Puertos Chimalhua Jonathan

Quiroga Treviño Luis Orlando

Ramírez Ramos Antonio de Jesús

Salomón Durán Ciria Yamile

Sánchez Juárez Claudia

Santana González Ana Erika

Scherer Pareyon Julio Javier

Trujillo Trujillo Karina A.

Valladares Eichelmann Juan

Villarreal Solís Gerardo

Villatoro Osorio Jorge Luis

Winkler Trujillo Cindy

Los 12 diputados del PVEM que votaron a favor

Acosta Islas Anabel

Braña Mojica José

Cabrera Lagunas María del Carmen

Canturosas Villarreal Carlos

Cota Cárdenas Manuel A.

Guzmán González Denisse

Hernández Rodríguez Blanca

Licerio Valdés Hilda M.

López Hernández Mario A.

Marín Rangel Iván

Pérez Cuellar Alejandro

Silva Andraca Ruth Maricela

Tres diputados de Morena votaron en contra

Aunque Morena respaldó mayoritariamente la reforma electoral, tres legisladores de la bancada guinda se desmarcaron de la postura de su partido y votaron en contra de la iniciativa presentada por la Presidenta Sheinbaum.

Giselle Arellano Ávila

Alejandra Chedraui Peralta

Santy Montemayor

Bancada del PAN vota totalmente en contra

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron en bloque la reforma electoral, manteniendo la postura crítica que el partido ha expresado frente a la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal.

Anaya Llamas José Guillermo

Azuara Zúñiga David

Balderas Trejo Ana María

Becerra Moreno Mónica

Borboa Becerra Omar Antonio

Castillo Medina Nubia Iris

Chimal García Fidel Daniel

Cortés Mendoza David A.

Damián Retes César Israel

Döring Casar Federico

Espinosa Sánchez Paola M.

Ferreyro Rosado Abril

Arcia Jimeno Alcocer María

Garza de la Garza Samantha E.

Ginez Serrano Teresa

Gómez Cárdenas Annia Sarahi

González Alonso Carmen Rocío

Granados Trespalacios María

Guevara Rodríguez Miguel

Gutiérrez Garza Blanca I.

Gutiérrez Valtierra Diana E.

Guzmán Avilés María del Rosario

Hernández Cerón Asael

Hinojosa Pérez José Manuel

Huerta Villegas Genoveva

Íñiguez Franco José Mario

Jiménez Angulo Julia Licet

Jiménez Delgado Silvia Patricia

Kalionchiz de la Fuente Teresa

Lixa Elías

Luna Ayala Noemí Berenice

Márquez Alcalá Laura C.

Martínez Álvarez Elizabeth

Martínez Cázares Germán

Martínez López Paulo Gonzalo

Martínez Terrazas Adrián

Monraz Ibarra Miguel Ángel

Moya Bastón Martha Amalia

Nader Nasrallah Jesús

Niño de Rivera Vela Homero

Olguín Díaz Nancy Aracely

Olivares Castañeda Amparo L.

Ortiz Pérez Liliana

Palacios Kuri Tania

Pelayo Covarrubias Francisco

Pérez Díaz Víctor Manuel

Pérez Herrera Verónica

Quiñones Garrido Claudia

Ramírez Barba Éctor Jaime

Rementería del Puerto Julen

Rendón García César A.

Rodríguez Barroso Diego A.

Rodríguez Heredia María Isabel

Rodríguez Torres Agustín

Rubalcava Jiménez Alfonso

Salim Alle Miguel Ángel

Sánchez Rodríguez Ernesto

Sosa Pichardo Roberto

Tejeda Cid Armando

Téllez Hernández Héctor Saúl

Torres Cofiño Marcelo

Torres Graciano Fernando

Vásquez Hernández Eva María

Vázquez Jiménez Alonso de Jesús

Vera María del Rosario

Verástegui Ostos César

Zavala Gómez Margarita

PRI refrenda su rechazo a la propuesta

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también votó en contra de la reforma electoral, reiterando su postura de rechazo hacia los cambios planteados en la iniciativa presidencial.

Abramo Masso Jericó

Alonso Que Erubiel Lorenzo

Alonso Reyes Miguel A.

Ambriz Delgadillo Humberto

Arredondo Ramos Abigail

Barrera Maldonado Leticia

Betanzos Cortes Israel

Calzada Mercado Mario

Cantú Ramírez Andrés M.

Castro Bello Christian

Ceja García Xitlalic

Chávez Velázquez Noel

Domínguez Domínguez César A.

Domínguez Ugarte Paloma

Espinoza Eguía Juan Fco.

González González Ana Isabel

Guerra Castillo Marcela

Gutiérrez Arroyo Hugo E.

Gutiérrez Mancilla Carlos E.

Jasso Nieto Ofelia Socorro

Lara Calderón Emilio

Meléndez Ortega Juan Antonio

Moreira Valdez Rubén Ignacio

Moreno De Haro Juan

Navarro Acevedo Nadia

Ortiz González Graciela

Palma Cesar Víctor Samuel

Partida Chávez Luvianka

Piñón Rivera Lorena

Rejón Lara Ariana Del Rocío

Ruiz Moreno Laura Ivonne

Sánchez Sánchez Luis Gerardo

Sandoval Hernández Mónica

Suárez Licona Emilio

Yáñez Cuellar Arturo

Zamora Gastelum Mario

Toda la bancada de MC se opone a la reforma electoral

Los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en bloque contra la reforma electoral, sumándose a las fuerzas de oposición que impidieron que la propuesta alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

De Hoyos Walther Gustavo A.

Farias Bailón Fco. Javier

Flores Elizondo Patricia

Gaona Domínguez Eduardo

García León María de Fátima

Gil Rullán Sergio

Gómez Villalobos Tecutli

González Franco Amancay

Hernández García Laura

Jiménez Zamora Mariana

Longoria López Paola Michell

Lozoya Santillán Jorge

Luna Vázquez Hugo Manuel

Mercado Castro Patricia

Muñoz Moreno Anayeli

Núñez Sánchez Gloria

Ortega Pacheco Ivonne A.

Pérez Gabino Gildardo

Ramírez Reyes Gibran

Reyes De La Torre Irais V.

Ruiz Hernández Juan Armando

Ruiz Massieu Salinas Claudia

Salas Rodriguez Claudia G.

Samperio Montano Juan L.

Sánchez Rivera Miguel Ángel

Vázquez Ahued Pablo

Zavala Gutiérrez Juan I.

Mendoza Arias Guadalupe Araceli

