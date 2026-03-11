Miércoles, 11 de Marzo 2026

¿Quién votó a favor y quién en contra de la reforma electoral en la Cámara de Diputados?

La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Sheinbaum al no alcanzar la mayoría calificada requerida

Por: SUN .

La propuesta no logró reunir los 334 votos necesarios para aprobar modificaciones a la Constitución. SUN/G. Pano

Con 259 votos en contra, 234 a favor y una abstención, este miércoles la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la propuesta no alcanzara los 334 votos necesarios para aprobar cambios constitucionales.

Durante la sesión en el pleno, legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en otras ocasiones habían acompañado a Morena en votaciones clave, reafirmaron su postura en contra de los cambios propuestos por la mandataria. Su decisión terminó por impedir que la reforma avanzara al no contar con el respaldo suficiente de estas fuerzas políticas.

La reforma contemplaba 10 modificaciones a la Constitución que buscaban transformar diversos aspectos del modelo electoral vigente. Entre los principales puntos se encontraba la modificación del sistema de representación proporcional para la elección de legisladores, con el objetivo de ajustar la forma en que se asignan los escaños en el Congreso.

PT da revés a la reforma electoral

Los diputados del Partido del Trabajo votaron en su mayoría en contra de la reforma electoral. Solo un legislador respaldó la iniciativa presidencial.

Diputados del PT que votaron en contra:

  • Aguilar Gil Lilia
  • Aguilar López José Alejandro
  • Albores Gleason Roberto A.
  • Alegría Gómez José
  • Barreras Samaniego Diana
  • Benavides Castañeda José A.
  • Bernal Martínez Mary Carmen
  • Castillo Gabino Diana
  • Cruz Jiménez Martha Aracely
  • De la Luz Rivas María Isidra
  • Del Muro García Ana Luisa
  • Díaz Luis Armando
  • Durán Alarcón Greycy Marian
  • Elizondo Guerra Olga Juliana
  • Escamilla Nora
  • Espinosa Ramos Francisco Amadeo
  • Flores Robles Ramón Ángel
  • Galindo Alarcón Patricia
  • Garay Loredo Irma Yordana
  • García García Margarita
  • García Hernández Jesús Fernando
  • Gloria López José
  • Gómez Alarcón Amarante G.
  • González Naveda Adrián
  • González Soto Santiago
  • Guízar Macías Francisco Javier
  • Herrera Olga
  • León Rosas Rosalía
  • López Carrillo Vanessa
  • López Ruiz José Antonio
  • López Sánchez José Alejandro
  • Manzanilla Téllez Emilio
  • Martínez Ruiz Maribel
  • Martínez Ventura Luis E.
  • Mejía Berdeja Ricardo
  • Montalvo Luna José Luis
  • Moreno Hernández Brígido R.
  • Olivares Mejía Gerardo
  • Ortiz Rodríguez Jorge A.
  • Rojo Pimentel Ana Karina
  • Sánchez González José Luis
  • Sandoval Flores Reginaldo
  • Santiago Pineda Wblester
  • Téllez Marín José Luis
  • Vázquez Calixto Javier
  • Vázquez González Pedro
  • Vilchis Contreras Luis

Único diputado del PT que votó a favor:

  • Jesús Roberto Corral Ordoñez

PVEM: Mayoría rechaza la iniciativa presidencial

La mayoría de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también votó en contra de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta postura, el partido aliado de Morena terminó por impedir que la iniciativa alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

Diputados del PVEM que votaron en contra:

  • Alatriste Cantú Adolfo
  • Astudillo Suárez Ricardo
  • Ávila Villegas Eruviel
  • Avilés Álvarez Alejandro
  • Bautista Villegas Óscar
  • Benavides Cobos Gabriela
  • Carbajal Méndez Liliana
  • Carrillo Soberanis Juan Luis
  • Cruz Peláez Fátima Almendra
  • Cuanalo Araujo Jesús Martín
  • De la Garza Villarreal Héctor
  • De la Mora Torreblanca Marco
  • Delgado Carrillo Felipe M.
  • De los Santos F. Casandra
  • Durán Reveles José Luis
  • Espino Suárez Mayra
  • Fernández Martínez José Luis
  • Fonseca Galicia Celia Esther
  • Gaitán Díaz María Graciela
  • Gali López José Antonio
  • Gallardo García Fausto
  • Gallardo Juárez Ricardo
  • González Flandez Deliamaria
  • Guevara Garza Carlos Alberto
  • Hernández Pérez José Luis
  • Herrera Borunda Javier O.
  • Huerta Romero Azucena
  • Madrazo Silva Carlos Arturo
  • Madrid Pérez Ricardo
  • Mendoza Mondragón María Luisa
  • Miranda Barrera Luis Enrique
  • Nava García María del Carmen
  • Noyola Cervantes María Leonor
  • Núñez Aguilar Ernesto
  • Pedroza Jiménez Héctor
  • Puente Salas Carlos Alberto
  • Puertos Chimalhua Jonathan
  • Quiroga Treviño Luis Orlando
  • Ramírez Ramos Antonio de Jesús
  • Salomón Durán Ciria Yamile
  • Sánchez Juárez Claudia
  • Santana González Ana Erika
  • Scherer Pareyon Julio Javier
  • Trujillo Trujillo Karina A.
  • Valladares Eichelmann Juan
  • Villarreal Solís Gerardo
  • Villatoro Osorio Jorge Luis
  • Winkler Trujillo Cindy

Los 12 diputados del PVEM que votaron a favor

  • Acosta Islas Anabel
  • Braña Mojica José
  • Cabrera Lagunas María del Carmen
  • Canturosas Villarreal Carlos
  • Cota Cárdenas Manuel A.
  • Guzmán González Denisse
  • Hernández Rodríguez Blanca
  • Licerio Valdés Hilda M.
  • López Hernández Mario A.
  • Marín Rangel Iván
  • Pérez Cuellar Alejandro
  • Silva Andraca Ruth Maricela

Tres diputados de Morena votaron en contra

Aunque Morena respaldó mayoritariamente la reforma electoral, tres legisladores de la bancada guinda se desmarcaron de la postura de su partido y votaron en contra de la iniciativa presentada por la Presidenta Sheinbaum.

  • Giselle Arellano Ávila
  • Alejandra Chedraui Peralta
  • Santy Montemayor

Bancada del PAN vota totalmente en contra

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron en bloque la reforma electoral, manteniendo la postura crítica que el partido ha expresado frente a la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal.

  • Anaya Llamas José Guillermo
  • Azuara Zúñiga David
  • Balderas Trejo Ana María
  • Becerra Moreno Mónica
  • Borboa Becerra Omar Antonio
  • Castillo Medina Nubia Iris
  • Chimal García Fidel Daniel
  • Cortés Mendoza David A.
  • Damián Retes César Israel
  • Döring Casar Federico
  • Espinosa Sánchez Paola M.
  • Ferreyro Rosado Abril
  • Arcia Jimeno Alcocer María
  • Garza de la Garza Samantha E.
  • Ginez Serrano Teresa
  • Gómez Cárdenas Annia Sarahi
  • González Alonso Carmen Rocío
  • Granados Trespalacios María
  • Guevara Rodríguez Miguel
  • Gutiérrez Garza Blanca I.
  • Gutiérrez Valtierra Diana E.
  • Guzmán Avilés María del Rosario
  • Hernández Cerón Asael
  • Hinojosa Pérez José Manuel
  • Huerta Villegas Genoveva
  • Íñiguez Franco José Mario
  • Jiménez Angulo Julia Licet
  • Jiménez Delgado Silvia Patricia
  • Kalionchiz de la Fuente Teresa
  • Lixa Elías
  • Luna Ayala Noemí Berenice
  • Márquez Alcalá Laura C.
  • Martínez Álvarez Elizabeth
  • Martínez Cázares Germán
  • Martínez López Paulo Gonzalo
  • Martínez Terrazas Adrián
  • Monraz Ibarra Miguel Ángel
  • Moya Bastón Martha Amalia
  • Nader Nasrallah Jesús
  • Niño de Rivera Vela Homero
  • Olguín Díaz Nancy Aracely
  • Olivares Castañeda Amparo L.
  • Ortiz Pérez Liliana
  • Palacios Kuri Tania
  • Pelayo Covarrubias Francisco
  • Pérez Díaz Víctor Manuel
  • Pérez Herrera Verónica
  • Quiñones Garrido Claudia
  • Ramírez Barba Éctor Jaime
  • Rementería del Puerto Julen
  • Rendón García César A.
  • Rodríguez Barroso Diego A.
  • Rodríguez Heredia María Isabel
  • Rodríguez Torres Agustín
  • Rubalcava Jiménez Alfonso
  • Salim Alle Miguel Ángel
  • Sánchez Rodríguez Ernesto
  • Sosa Pichardo Roberto
  • Tejeda Cid Armando
  • Téllez Hernández Héctor Saúl
  • Torres Cofiño Marcelo
  • Torres Graciano Fernando
  • Vásquez Hernández Eva María
  • Vázquez Jiménez Alonso de Jesús
  • Vera María del Rosario
  • Verástegui Ostos César
  • Zavala Gómez Margarita

PRI refrenda su rechazo a la propuesta

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también votó en contra de la reforma electoral, reiterando su postura de rechazo hacia los cambios planteados en la iniciativa presidencial.

  • Abramo Masso Jericó
  • Alonso Que Erubiel Lorenzo
  • Alonso Reyes Miguel A.
  • Ambriz Delgadillo Humberto
  • Arredondo Ramos Abigail
  • Barrera Maldonado Leticia
  • Betanzos Cortes Israel
  • Calzada Mercado Mario
  • Cantú Ramírez Andrés M.
  • Castro Bello Christian
  • Ceja García Xitlalic
  • Chávez Velázquez Noel
  • Domínguez Domínguez César A.
  • Domínguez Ugarte Paloma
  • Espinoza Eguía Juan Fco.
  • González González Ana Isabel
  • Guerra Castillo Marcela
  • Gutiérrez Arroyo Hugo E.
  • Gutiérrez Mancilla Carlos E.
  • Jasso Nieto Ofelia Socorro
  • Lara Calderón Emilio
  • Meléndez Ortega Juan Antonio
  • Moreira Valdez Rubén Ignacio
  • Moreno De Haro Juan
  • Navarro Acevedo Nadia
  • Ortiz González Graciela
  • Palma Cesar Víctor Samuel
  • Partida Chávez Luvianka
  • Piñón Rivera Lorena
  • Rejón Lara Ariana Del Rocío
  • Ruiz Moreno Laura Ivonne
  • Sánchez Sánchez Luis Gerardo
  • Sandoval Hernández Mónica
  • Suárez Licona Emilio
  • Yáñez Cuellar Arturo
  • Zamora Gastelum Mario

Toda la bancada de MC se opone a la reforma electoral

Los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en bloque contra la reforma electoral, sumándose a las fuerzas de oposición que impidieron que la propuesta alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

  • De Hoyos Walther Gustavo A.
  • Farias Bailón Fco. Javier
  • Flores Elizondo Patricia
  • Gaona Domínguez Eduardo
  • García León María de Fátima
  • Gil Rullán Sergio
  • Gómez Villalobos Tecutli
  • González Franco Amancay
  • Hernández García Laura
  • Jiménez Zamora Mariana
  • Longoria López Paola Michell
  • Lozoya Santillán Jorge
  • Luna Vázquez Hugo Manuel
  • Mercado Castro Patricia
  • Muñoz Moreno Anayeli
  • Núñez Sánchez Gloria
  • Ortega Pacheco Ivonne A.
  • Pérez Gabino Gildardo
  • Ramírez Reyes Gibran
  • Reyes De La Torre Irais V.
  • Ruiz Hernández Juan Armando
  • Ruiz Massieu Salinas Claudia
  • Salas Rodriguez Claudia G.
  • Samperio Montano Juan L.
  • Sánchez Rivera Miguel Ángel
  • Vázquez Ahued Pablo
  • Zavala Gutiérrez Juan I.
  • Mendoza Arias Guadalupe Araceli

