Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan hoy 12 de marzo en CDMX?

La CAMe suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental en CDMX, por lo que en solo algunos vehículos aplicará el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo

Por: El Informador

A pesar de que la fase 1 de la contingencia ambiental se ha suspendido hay algunos carros que no circulan hoy 12 de marzo en CDMX. SUN / ARCHIVO

El día de ayer miércoles 11 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental en Ciudad de México. Hoy jueves 12 de marzo solo algunos vehículos aplicarán en el programa Hoy No Circula. 

¿Qué autos no circulan hoy 12 de marzo en CDMX?

Ya que la CAMe suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental en CDMX, este jueves 12 de marzo el programa Hoy No Circula opera de manera normal. Estos son los autos que no circulan hoy 12 de marzo en CDMX:

  • Autos con holograma 1 y 2, engomado verde, terminación de placas 1 y 2. 

¿Qué autos sí circulan hoy 12 de marzo en CDMX?

Los vehículos que quedan exentos este jueves 12 de marzo del Hoy No Circula en CDMX son: 

  • Los de emergencia
  • El transporte público
  • Los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00
  • Motocicletas y automóviles con placas para personas con discapacidad.
     

A pesar de que los niveles de contaminación atmosférica han disminuido, se recomienda que la población se mantenga al pendiente de sus niveles en caso de que se vuelva a activar la contingencia ambiental. 

Para consultar los índices de la calidad del aire, se puede hacer en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx, así como en la aplicación Aire; se encuentran disponibles en los dispositivos iOS, Android y otros. 

