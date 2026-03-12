El Partido del Trabajo (PT) en el Senado negó que exista una ruptura con Morena después de que legisladores del partido aliado votaron en contra de la reforma electoral impulsada por el bloque oficialista.

La vicecoordinadora del PT en la Cámara alta, Geovanna Bañuelos, afirmó que la decisión de su bancada no significa un distanciamiento con el partido en el poder ni con el Gobierno federal. En entrevista, llamó a dejar atrás el episodio y subrayó la importancia de mantener la unidad dentro del movimiento político que respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“No hay ruptura y no la habrá. Nosotros respetamos y acompañamos a la presidenta, y seguiremos profundizando el segundo piso de la Cuarta Transformación”, declaró la legisladora.

Bañuelos sostuvo que, aunque el PT expresó una postura distinta durante la discusión legislativa, eso forma parte del debate democrático que se desarrolla en el Congreso. Aseguró que el partido mantiene coincidencias fundamentales con Morena y con el resto de fuerzas políticas que integran el movimiento.

La senadora también felicitó al coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, así como a los integrantes del partido que participaron en la sesión donde se discutió la reforma. Señaló que defendieron la posición de su grupo parlamentario con argumentos, pese a las críticas que se generaron en torno a su voto.

“Se expresó en la máxima tribuna la opinión de todos los grupos parlamentarios, quedando manifiesta la unidad de nuestro grupo parlamentario”, afirmó.

De acuerdo con la legisladora, el PT respeta la decisión de la mayoría en la votación de la reforma electoral y continuará participando en la agenda legislativa de manera constructiva. Indicó que su partido buscará seguir impulsando propuestas dentro del Congreso en coordinación con las demás fuerzas del movimiento.

“Hay muchas más coincidencias dentro de nuestro movimiento que discrepancias”, subrayó.

Bañuelos recordó que el PT es uno de los partidos fundadores del movimiento político que actualmente gobierna el país y adelantó que se preparan para instalar la mesa nacional de la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

Sobre el proceso electoral, explicó que la intención es seleccionar a los mejores perfiles para representar al movimiento en los distintos cargos que estarán en disputa, incluidos espacios en la Cámara de Diputados, congresos locales, gobiernos estatales y presidencias municipales.

“En principio, la alianza seguirá acompañándonos en 2027 y 2030, y sobre esa ruta electoral escogeremos a hombres y mujeres firmes en sus principios”, expresó.

El Universal

En el muro de la traición...

El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) quedaron en el “muro de la traición” tras votar en contra de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo creo que ahí se pondrá, en el muro de la traición, a los que votaron en contra. Imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la transformación y luego, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás”, declaró el legislador.

Salgado Macedonio sostuvo que Morena debe “sacudirse” de malos hábitos y corregir prácticas dentro de la vida política del movimiento de la Cuarta Transformación. Consideró que el rechazo de los aliados a la iniciativa presidencial representa una ruptura con los principios del proyecto político.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña rechazó calificar como traición la postura del PT y PVEM y advirtió que confrontar a los aliados podría debilitar al bloque gobernante rumbo a próximos procesos electorales.

CT