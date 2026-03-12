Desde la oposición, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), se plantearon una serie de acciones y propuestas para conformar una reforma electoral en la que, señalaron, podría incluirse a todas las fuerzas políticas del país y a la sociedad civil, en un esfuerzo por construir un verdadero pluralismo y un ejercicio realmente democrático.

Claudia Salas, diputada federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, señaló que el partido presentó una propuesta alternativa de reforma en la que, en primer lugar, se permita que los jóvenes voten desde los 16 años, lo que implicaría alrededor de 4.5 millones de personas. También piden mayor vigilancia en el financiamiento de partidos y sanciones cuando se demuestra que algún candidato o candidata recibió recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, se plantea reducir el financiamiento de partidos políticos en un modelo 50-50. Actualmente, el esquema es de 70 por ciento de recursos a partir de la votación obtenida y 30 por ciento de forma igualitaria, lo que favorece a partidos dominantes, afirmó. MC también defiende la permanencia del PREP, añadió la legisladora.

En cuanto a la eliminación de los legisladores plurinominales, criticó que Morena busca reducir las minorías y la representación proporcional en ambas cámaras. Además, considera inviable que un candidato pueda recorrer una circunscripción para acceder a un curul en el Congreso.

"Está una propuesta alternativa que verdaderamente disminuya los costos de los partidos políticos, dé voz a las y los jóvenes y que también tenga énfasis en el tema del financiamiento ilícito a los partidos políticos. Incluso hablamos que, cuando un candidato sea asesinado en la elección, se anule la elección", comentó.

Por su parte, Miguel Monraz, diputado federal del PAN por Jalisco, aseguró que la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum ignoró a la sociedad civil, pues se presentó una iniciativa ciudadana que no fue incluida en el proyecto del ejecutivo. Coincidió en la necesidad de combatir el financiamiento ilícito de candidatos y partidos políticos, y criticó que la iniciativa presidencial no contempla sanciones contra este delito.

"Si no hay garantías y libertades para que los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho a votar, nosotros no podemos discutir una reforma. Si no se combate el dinero ilícito de la delincuencia, el dinero del huachicol, el dinero del gobierno que se utiliza para presionar a muchos ciudadanos, no podemos entrar nosotros a la discusión de una reforma electoral".

En tanto, también anotó que desde el PAN se propone una segunda vuelta electoral y el fortalecimiento de las instituciones electorales, pero enfatizó en garantizar "el derecho a nuestra democracia. Nuestro derecho a que puedas ser votado y que tú puedas votar de manera libre".

"Si no se combate, insisto, la narcopolítica, el dinero ilícito, el dinero del huachicol, los narcogobiernos; no podríamos estar nosotros entrando seriamente a una discusión de una reforma", subrayó.

