Uber no podrá operar en aeropuertos; vuelven operativos de Guardia Nacional

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la plataforma Uber no tiene permiso para brindar servicio dentro de los aeropuertos del país, contrario a lo que la empresa había señalado ayer.

Ante esta situación, se reiteró que a partir de hoy la Guardia Nacional pondrá en marcha operativos con el objetivo de evitar la prestación de servicios de transporte terrestre que no cuenten con la autorización correspondiente.

Ante esta situación, la dependencia federal señaló que el 15 de julio de 2025 la empresa presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, en contra de los operativos efectuados por la Guardia Nacional y también contra diversas disposiciones establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Un juez otorgó a la empresa una suspensión definitiva únicamente para evitar que las autoridades lleven a cabo detenciones discriminatorias a vehículos que operan mediante aplicaciones. La dependencia aclaró que esta resolución no significa que las plataformas puedan dejar de cumplir con las normas que regulan el servicio de autotransporte.

