Sheinbaum exige a Estados Unidos no criminalizar la migración tras muerte de mexicano durante operativo del ICE

Tras la muerte de otro connacional durante un operativo migratorio en Florida, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió a las autoridades estadounidenses no criminalizar la migración y actuar bajo los principios de respeto de los derechos humanos.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria condenó el fallecimiento de otro mexicano, cuya identidad no ha sido revelada, luego de haber sido atropellado por un camión mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos" , declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La muerte de este mexicano se suma a la de Lorenzo Salgado, quien falleció la semana pasada tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston.

Sobre este último caso, Sheinbaum dijo que fue informada por el canciller de México, Roberto Velasco, y que están tratando de "ver si tenemos el nombre de este mexicano", quien "en un operativo del ICE él corre y al cruzar una calle es atropellado".

"Se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo, tanto de la forma diplomática como las denuncias directas" , anunció.

La Presidenta insistió en pedir a las autoridades estadounidenses "respeto" a los derechos humanos y "colaboración" con los países de origen, al tiempo que subrayó que su Gobierno no está "de acuerdo" con la política migratoria de la Casa Blanca, como la reciente reactivación de las detenciones en tránsito.

Asimismo, afirmó que "directamente" no ha hablado con el presidente de EU, Donald Trump, sobre este tema de forma reciente, pero recordó que es un asunto que ha abordado con él "varias veces" en anteriores conversaciones telefónicas.

Este último fallecimiento en un operativo migratorio ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas del ICE, pues en la última semana dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

México ha presentado demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense por las muertes de mexicanos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, al tiempo que pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre estos hechos.

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MB

