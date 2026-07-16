¡También en México! Proponen eliminar el voto femenino con “Voto por casa”

El militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Albarrán, propuso de manera aún no oficial que el voto en México debería ser “por casa o por familia” es decir limitar el voto a los ciudadanos, entre ellos el de las mujeres.

“Y yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto —alguien que no piense solo en él, sino en todos— pensando en su esposa y en quien podría dar un mejor sistema de salud, pensando en sus hijos, en su educación y su futuro, y también pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa… las cosas serían distintas”, escribió a través de sus redes sociales.

Aunque el militante del PAN en el Estado de México, no habló específicamente de eliminar el voto femenino, sí mencionó exclusivamente a una figura masculina como el representante de la familia, puesto que al escribir palabras como “pensando en su esposa” o “que no piense solo en él”, Albarrán da un discurso entorno a el hombre como la única persona con el derecho a emitir su voto.

ESPECIAL

La propuesta de Javier Albarse dan luego de las declaraciones de la abogada y creadora de contenido Natalia Torres, quien en el podcast “Leo y Nacho Podcast” comentó que “no todos deberían votar” y que el acceso al voto debería limitarse a quienes aprueben un examen de conocimientos en relación con la política y el país.

Ante el debate que se generó en redes sociales por dicho podcast, fue que Javier Albarrán, quien se define como el joven más votado de Estado de México, comentó “Apuesto lo que sea: si la decisión recayera en la familia, y la familia eligiera a quien la represente, todo sería diferente. Porque buscaríamos gobernantes que se preocupen por todos, no solo por satisfacer algo temporal”.

Cuestionan propuesta de Javier Albarrán

La abogada y activista política, Andrea Legarci, a través de un video en sus redes sociales comentó respecto al tema y pidió al PAN cuestionarse las ideas de sus militantes, pues asegura se desconoce si la propuesta de Javier Albarrán se trata de una idea individual o justamente ya tiene o no el respaldo del partido.

Para Andrea Legarci, la propuesta haría que el Estado deje de reconocer la ciudadanía individual y comience a reconocer a representantes familiares, y cuestiona cómo se podrían de acuerdo para decidir quién sería el representante y qué implicaciones tendría para las mujeres en un país como México donde la violencia machista va en aumento.

Ante dichos cuestionamientos, Javier Albarrán publicó un segundo video, defendiéndose, pero sosteniendo en totalidad su opinión; hasta el corte de esta nota el PAN no se ha pronunciado al respecto.

Pero la idea de Javier Albarrán no es aislada, sino que se parece a una corriente de derecha que ha tomado fuerza en Estados Unidos, bajo las ideas, de la activista conservadora estadounidense Erika Kirk, donde propone que las mujeres del país extranjero ya no puedan votar, sino que cada familia vote únicamente el hombre, como cabeza del núcleo.

Su propuesta comienza a tener auge en redes sociales, donde incluso mujeres declaran su decisión de ceder su derecho al voto a sus esposos, sin embargo, esto ocurre mientras el conservadurismo y la cultura de las tradwives toman cada vez más voz.

Finalmente, apenas el pasado 3 de julio se cumplieron 71 años de que las mujeres mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal, es decir el voto femenino es relativamente joven en México.

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NA